Ha 41 anni ed è un medico di Sassari, particolarmente apprezzato sul piccolo schermo. Si chiama Giovanni Angelini e vanta un’esperienza TV al Grande Fratello, oltre alla partecipazione ad altri programmi televisivi: è lui la nuova fiamma di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e la nuova fiamma sono stati intercettati subito dai fan della showgirl, che non troppo tempo fa ha annunciato la fine della relazione con l’ex marito, Tomaso Trussardi. Per Michelle si trattava del secondo matrimonio, dopo quello indimenticabile con il cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto una figlia, Aurora.

La fine del matrimonio con Trussardi

Era il mese di gennaio quando Michelle Hunziker comunicava via social la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, annunciando l’imminente divorzio dall’uomo con il quale ha condiviso gli ultimi 10 anni di vita. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, aveva scritto la coppia.

Poi il silenzio. Non si è saputo molto altro a proposito della loro separazione, proprio come preannunciavano. I due sembrano essere rimasti in buoni rapporti ma, dopo qualche mese, entrambi pronti ad accogliere nuovi amori.

La nuova fiamma di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e la nuova fiamma tengono banco sui social ormai da diversi mesi. Giovanni Angelini, classe 1981, è l’ex gieffino che ha fatto breccia nel cuore di Michelle. I due ormai sembrano essere una coppia consolidata anche se manca ancora l’ufficialità. Le prime indiscrezioni, infatti, sono emerse sulle pagine dei settimanali tedeschi ma anche in Italia qualcuno aveva scritto di avere prove di una nuova frequentazione sentimentale da parte di Michelle.

Angelini ha uno studio medico ortopedico in quel di Olbia e nel 2015 è stato tra i concorrenti del Grande Fratello, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. Viene ricordato perché decise di auto eliminarsi dopo 30 giorni di permanenza a causa della necessità di frequentare una Scuola di Specializzazione di Ortopedia, il cui massimo delle assenze era proprio pari ad un mese.