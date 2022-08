Michelle Hunziker torna su Canale 5 ad agosto con i due appuntamenti della prima edizione del show. Tantissimi gli ospiti di Michelle Impossible su Canale 5 l’8 agosto. Cosa vedremo stasera?

Occorre precisare che quelli in onda lunedì 1° agosto e lunedì 8 agosto sono due repliche dei due show della Hunziker, in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5 a febbraio. Come consuetudine, nel periodo estivo il palinsesto Mediaset presenta le repliche dei migliori programmi TV della stagione precedente e non poter mancare lo show delle Hunziker con tanti amici e parenti pronti a supportarla nella prima avventura alla guida di un one woman show.

Se nella prima puntata abbiamo visto un tenero bacio tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti, suo ex marito, e le incursioni della figlia Aurora Ramazzotti, tanto altro ancora andrà in scena nel secondo appuntamento.

Tra gli ospiti di Michelle impossible su Canale5 stasera spazio alla musica con Nina Zilli, J-Ax e Anna Tatangelo. Ci sarà Ambra Angiolini, che all’epoca delle registrazioni non era ancora stata confermata tra i giudici della nuova edizione di X Factor, guidata da Francesca Michielin che ha fatto seguito al dimissionario Ludovico Tersigni.

Non solo conduttrice all’interno di Michelle Impossible: la Hunziker canta e balla per raccontarsi al pubblico attraverso le tappe fondamentali dei suoi primi 25 anni di carriera televisiva.

Al suo fianco tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra quelli del secondo ed ultimo appuntamento Massimo Ranieri, Ghemon, Nicola Savino, Rita Pavone, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari. J-Ax eccezionalmente si esibirà con DJ Jad, suo socio negli Articolo 31.

Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle Hunziker. Non mancheranno Katia Follesa e Michela Giraud. Presente la figlia, Aurora Ramazzotti, alla guida del Roast Show.