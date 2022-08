Samsung presto potrebbe presentare il suo primo tablet pieghevole: il produttore sudcoreano vuole puntare forte su questo genere di dispositivi, andando anche oltre la categoria degli smartphone. I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno entrambi lanciati il 10 agosto, ma si prospettano situazioni interessanti anche per quanto riguarda un eventuale tablet pieghevole (non se ne era quasi mai sentito parlare, ma adesso l’ipotesi sta prendendo sempre più piede, soprattutto per quanto riguarda il colosso di Seul, che ormai ha maturato una certa esperienza nel settore).

Secondo quanto riportato da ‘SamMobile‘, la serie designata potrebbe corrispondere a quella dei Galaxy Tab S9, così da dare una nuova spinta vitale ad un segmento che negli ultimi anni sta raccogliendo decisamente poco. Non ci sono tante informazioni relativamente al prodotto (tutto, al momento gira intorno ai Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, come pure sugli indossabili Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro), ma sappiamo verrà sicuramente presentato un giorno o l’altro (il periodo più propizio potrebbe essere quello del prossimo febbraio, a margine del MWC 2023 di Barcellona, anche se ancora non abbiamo informazioni più precise che ci lascino effettivamente pensare sarà così).

Del resto, il colosso di Seul ha accumulato ormai anni e anni di esperienza nel campo dei pieghevoli e potrebbe essere pronto a sfoderare un tablet in grado di piegarsi senza problemi, magari nascondendo al meglio la cerniera. Vedremo se la situazione evolverà in senso positivo per il produttore asiatico, che speriamo possa continuare a regalare perle di tecnologia con i suoi foldable. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

