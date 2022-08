In questi giorni si stanno svolgendo i 32esimi di finale di Coppa Italia, andiamo subito a vedere quali saranno i match in programma in TV oggi, 8 agosto, e in diretta streaming. Si tratta delle ultime sfide che consentiranno di determinare il tabellone del prossimo turno del torneo che avrà inizio verso metà ottobre 2022. Ben quattro sono le partite nel calendario di oggi e tutte sono trasmesse in TV in chiaro su Mediaset o su Canale 8 oppure su Italia 1, ed in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La prima sfida ad aprire il programma di oggi dei 32esimi di finale di Coppa Italia sono Genoa-Benevento, in campo alle ore 17.45, seguita dal derby emiliano Sassuolo-Modena alle ore 18.00. Si concluderà poi in serata con Cremonese-Ternana alle ore 21.00 e Bologna-Cosenza alle 21.15. Di seguito ecco il programma completo dei quattro match, con orari e dove vedere diretta TV e streaming: 17.45 – Genoa-Benevento – Canale 20, Mediaset Infinity; 18.00 – Sassuolo-Modena – Italia 1, Mediaset Infinity; 21.00 – Cremonese-Ternana – Canale 20, Mediaset Infinity e alle ore 21.15 – Bologna-Cosenza – Italia 1, Mediaset Infinity.

ARTICOLI CORRELATI

In particolare, ci soffermiamo sul match Bologna-Cosenza, che sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Italia 1 con fischio d’inizio alle ore 21.15 presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna, e quindi senza l’obbligo di sottoscrivere abbonamenti. Per la diretta streaming occorrerà sintonizzarsi tramite i dispositivi portatili e PC sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul canale di Italia 1. L’altra sfida Genoa-Benevento, tra l’altro due compagini che lotteranno quest’anno per risalire in Serie A, sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro sul Canale 20 ed in streaming sempre su Mediaset Infinity. Il match aprirà il programma con calcio d’inizio alle ore 17.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Insomma, non ci resta che augurarvi buona visione e buon divertimento a tutti gli appassionati e tifosi.

Continua a leggere su optimagazine.com