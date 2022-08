Il Samsung Galaxy Z Flip 3 è un buon device, ma la durata della batteria ha sicuramente margini di miglioramento. Si spera questo sarà uno dei cambiamenti che il colosso di Seul introdurrà con il Samsung Galaxy Z Flip 4. Secondo recenti rumors, il produttore asiatico potrebbe essere in grado di inserire una batteria più grande all’interno del prossimo pieghevole, cosa che fa specie considerando che il telefono non dovrebbe essere molto più grande o più spesso del suo predecessore. La batteria da 3300mAh del Samsung Galaxy Z Flip 3 aveva sicuramente bisogno di un aggiornamento per il modello 2022. L’OEM sudcoreano ha proseguito con una batteria più grande da 3700mAh.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul avrebbe reso la cerniera del Samsung Galaxy Z Flip 4 più piccola per ospitare la batteria più grande (la cerniera, infatti, è 5 mm più sottile rispetto a quella del predecessore). Ciò ha consentito al produttore asiatico di ottenere un aumento del 12% della capacità della batteria spostando la capacità da 3300 a 3700mAh. I dati trapelati suggeriscono che questo miglioramento sarà sufficiente per un massimo di 4 ore di utilizzo aggiuntivo al giorno. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 supporta anche la ricarica super veloce: si caricherà fino al 50% in circa 30 minuti quando viene utilizzato un caricabatterie da 25W o superiore.

Fa piacere vedere che il produttore asiatico stia migliorando uno dei punti deboli del Samsung Galaxy Z Flip 3: visto che non è cambiato molto nel reparto di progettazione, sono miglioramenti significativi come questi che faranno desiderare ai clienti di acquistare il dispositivo in arrivo. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà presentato all’evento Samsung Unpacked del 10 agosto: molto probabilmente il telefono arriverà sul mercato entro la fine di questo mese.

Continua a leggere su optimagazine.com