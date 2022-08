C’è un numero verde DAZN da contattare in caso di necessità? In molti se lo stanno chiedendo alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A 2022/23. Le regole sono nuovamente cambiate e quindi potrebbero esserci bisogno di contattare un operatore per tutti i chiarimenti del caso. Partiamo col dire che un vero e proprio numero verde DAZN da contattare non c’è e che è possibile mettersi in contatto con la piattaforma di streaming via chat, email, sul sito ufficiale o attraverso i canali social.

Un numero c’è, ma è quello della sede inglese della Perform Group, editore di DAZN (+44 (0)20 3372 0600), da chiamare solo se strettamente necessario e comunque non per questioni assistenziali. Se avete proprio bisogno di un chiarimento da parte di DAZN probabilmente fareste bene a rintracciare un operatore via chat, recandovi sul sito ufficiale della società alla sezione ‘HELP‘ e cliccando su ‘Chatta con noi‘. Vi risponderà in automatico l’assistente digitale Zed, che vi passerà un operatore in carne ed ossa nel momento in cui glielo chiederete. In egual misura, potrete sentire DAZN via email, scrivendo agli indirizzi ‘help@dazn.com‘ e ‘dazn.support@performgroup.com‘ (indicando nell’oggetto il motivo della vostra richiesta): sarete ricontattati nel giro di 24 ore lavorative.

L’assistenza di DAZN è disponibile anche via social tramite il profilo Twitter ‘DAZN HELP ITA‘, raggiungibile da questo indirizzo (non provate a contattare DAZN su altri social, non riceverete risposta). In altre parole, il numero verde di DAZN non esiste, ma ci sono tanti altri modi per mettersi in contatto con l’assistenza clienti (potrete ricorrere per tutti i chiarimenti di cui necessitate). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo prima che potremo.

