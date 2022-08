9-1-1 5 e Lone Star 3 si faranno? I fan possono iniziare a porsi queste domande visto che proprio oggi, 8 agosto, su Rai2, andranno in onda gli ultimi episodi delle due stagioni in corso. In particolare, ad aprire le danze ci penserà l’episodio dal titolo Sopravvissuti a cui toccherà chiudere il percorso di 9-1-1 4 su Rai2 mentre dall’altro lato c’è Polvere alla polvere, il finale di 9-1-1 Lone Star 3.

L’unica nota positiva per i fan è che 9-1-1 5 e 9-1-1 Lone Star 3 ci saranno ma che andranno in onda in Italia non prima del prossimo anno mentre in Patria gli episodi sono già andati in scena mettendo a fuoco e fiamme, è proprio il caso di dirlo, i nostri protagonisti. Cosa succederà e da dove prenderanno il via l nuove stagioni?

Lo scopriremo solo quando i nuovi episodi andranno in onda ma, intanto, i fan potranno godersi il doppio finale in onda oggi su Rai2. Ad aprire le danze sarà il finale di stagione di 9-1-1 4 in cui scopriremo cosa è successo dopo che il cecchino ha sparato a Eddie e Buck lo ha visto crollare al suolo apparentemente senza vita.

Finale di stagione per le squadre emergenza di Los Angeles e Austin 👨🏼‍🚒🚑



#911 e #911LoneStar, questa sera dalle 21:20 su #Rai2 e disponibili anche su #RaiPlay 📲📺

➡ https://t.co/57g2jNIjbv

➡ https://t.co/EuTqBLwxh9 pic.twitter.com/yPwLZzlgqu — Rai2 (@RaiDue) August 8, 2022

A lui toccherà aiutarlo e portarlo in salvo ma poi si renderà conto che le condizioni di Diaz sono gravi, e lui è in coma ma il bollettino potrebbe non fermarsi qui. Altri vigili del fuoco sono stati presi di mira dal cecchino ed è quindi necessario capire chi sia in realtà. Buck, insieme a Carla, si occupa di Christopher, di cui è stato nominato tutore legale mentre Athena e Bobby continuano ad attraversare un momento difficile, come finirà tra loro?

Subito dopo si chiude 9-1-1 Lone Star 2 con l’episodio Polvere alla polvere in cui, in seguito all’esplosione, la squadra è stata temporaneamente divisa ma tutto cambia quando una tempesta è all’orizzonte e la città è sotto scacco. Mateo dimostra tutto il suo valore mentre Tommy riceve la visita di Judd e Grace e finalmente sfoga tutto il suo dolore per l’improvvisa morte del marito. Owen ha un colloquio con il vice capo del Dipartimento Radford, arriverà una proposta per lui?