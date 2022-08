C’è decisamente bisogno di un tutorial Istanze online per graduatorie GPS. La scelta delle 150 scuole è fondamentale in vista della nomina supplenze per i docenti che puntano ad occupare una cattedra per l’anno scolastico 2022-23. La procedura è aperta dallo scorso 2 agosto e sarà possibile provvedere all’importante operazione non oltre il 16 agosto. Per questo motivo, lo stesso MIUR ha messo a disposizione più guide utili ed ufficiali alla quali fare riferimento.

Chi può presentare l’istanza e come accedere

Prima di fornire le coordinate del tutorial Istanze online per graduatorie GPS per la scelta delle 150 scuole, sarebbe il caso di precisare chi può presentare l’apposita domanda. Possono farlo tutti gli aspiranti docenti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, ma a patto che questi non abbiano già ottenuto la nomina in ruolo, e gli insegnanti inclusi nelle GPS. L’accesso alla propria domanda sarà possibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze online grazie alle credenziali digitali SPID, ma anche con CIE (Carta di Identità Elettronica) e eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

Guida rapida del MIUR

Una guida rapida (ma di ben 40 pagine) messa a disposizione del MIUR fornisce il tutorial Istanze online per graduatorie GPS completo per poter effettuare la scelta delle 150 scuole in cui si è interessati ad esercitare per l’anno scolastico in partenza a settembre. I dettagli di tutta la procedura da eseguire sono consultabili a questo indirizzo. Le risorse messe a disposizione dei potenziali docenti sono anche altre, come appunto il focus sulla scelta delle preferenze per appunto rese disponibili già tra qualche settimana.

Assistenza alla compilazione

Nonostante i tutorial Istanze online per graduatorie GPS siano abbastanza completi, gli aspiranti docenti che compileranno la propria istanza potrebbero avere la necessità di ottenere assistenza per dubbi o problemi di qualsiasi tipo. Per questo motivo, è a disposizione il numero di contact center 080-926 7603, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

