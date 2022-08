I pronostici per la Serie A sono fatti per esser smentiti. Specialmente quando manca una settimana al calcio d’inizio della Serie A. Sarà una stagione anomala la prossima di Serie A. Si comincia a metà agosto per finire il 4 giugno 2023. Ed in mezzo, è la prima volta nella storia della Serie A, l’interruzione per il Campionato del Mondo di Doha. Un calendario anomalo di Serie A, una vera e propria maratona che costringerà squadre e tifosi a tappe forzate( leggi di più)

Mentre ancora nessun calcio al pallone è stato dato in Serie A, azzardo una griglia di partenza. A Ferragosto sarebbero preferibili le grigliate di pesce, carne, verdure. Ma anche la grigliata di Serie A può esser un gustoso argomento di conversazione. Con l’ essenziale premessa che quanto scritto potrà esser confutato non solo, ovviamente, dal terreno di gioco. Ma anche da un calciomercato, aperto fino al 1 settembre, che è ancora in evoluzione. E potrebbe sovvertire clamorosamente gli equilibri.

Ed allora mano al barbecue, o meglio alla tastiera. Ecco la mia grigliata per la Serie A 2022-23. Il Milan è la candidata più autorevole allo Scudetto. I rossoneri possono vincere ancora la Serie A cucendo sulla maglia la seconda stella. Hanno mantenuto l’impianto della passata stagione, puntellando i reparti e sono giovani. Quella di Milanello potrebbe diventare una dinastia. Prevedo che l’Inter sarà la rivale più accreditata dei cugini per la conquista della Serie A. Potrebbe esserci un arrivo sul filo di lana, magari anche un’inedito spareggio scudetto.

Le novità riguardo alla passata stagione di Serie A, a mio vedere, le troveremo nei gradini più bassi del podio. La Juventus appare rinforzata nelle ambizioni e nella cifra tecnica anche se il ritorno di Pogba è un enorme punto di domanda. Sono i bianconeri i miei favoriti per il terzo posto. La regina del mercato e dei sogni estivi è stata decisamente la Roma. Sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria della Conferenze League, i capitolini hanno puntato forte su Dybala candidandosi al quarto posto della Serie A.

Precipitano le quotazioni del Napoli. Dopo la vittoria di Bergamo gli azzurri erano i favoriti nella corsa Scudetto alla quale abdicarono con un punto nelle tre gare contro Fiorentina, Roma ed Empoli. De Laurentiis ha varato una necessaria e condivisibile rifondazione generazionale, ma la squadra (Spalletti dixit) è incompleta. Ed ha un dubbio enorme sul portiere titolare non avendo convinto Meret. Strappare a Roma o Juventus un posto Champions nella prossima Serie A sarà molto complicato.

L’Atalanta difficilmente potrà tornare tra le prime quattro e contenderà a Lazio e Fiorentina i posti europei meno nobili. Non si intravedono all’orizzonte altre formazioni in grado di inserirsi a questo livello a cominciare da Sassuolo e Torino.

Questo il pronostico a mercato apertissimo e ad una settimana dall’inizio della Serie A. Parliamone insieme sotto l’ombrellone (leggi di più)