Tempo di vacanze e di relax e anche di letture. Quali sono i migliori 5 lettori ebook che potrebbero farci compagnia in spiaggia come al lago, in montagna o anche solo in casa per goderci dei bellissimi momenti di ozio letterario? La presente guida metterà in luce quanto di meglio c’è ora sul mercato: chiaro che, per versatilità e ottimo rapporto qualità/prezzo, i dispositivi Kindle la faranno da padrone ma sono state valutate anche altre proposte interessanti di brand pure noti.

Kindle

Siamo al cospetto del modello base Kindle con il quale viene naturale dare il via a questa guida ai 5 migliori lettori ebook dell’estate. Il dispositivo ha uno schermo da 6 pollici con luce frontale (grazie a 4 LED) e densità del pannello uguale a 167 ppi. La memoria interna per salvare i contenuti digitali è pari a 8 GB e le colorazioni disponibili all’acquisto sono due, quella bianca e quella nera. La connettività è garantita via Wi-Fi e la batteria dura intere settimane. Il costo attuale del dispositivo è di circa 80 euro, nella sua versione con pubblicità.

Kobo Nia

In questa guida ai 5 migliori lettori ebook non poteva mancare anche una soluzione Kobo. Il dispositivo è, in parte, l’alter ego del Kindle per le sue specifiche. In particolar modo, in effetti, siamo al cospetto di un device con schermo sempre da 6 pollici, antiriflesso e con luminosità frontale regolabile. La memoria interna è, ancora una volta da 8 GB. La connettività è sempre Wi-Fi e la batteria dura settimane pure in questo caso. Rispetto ai modelli Kindle, la marcia in più risiede nella possibilità di leggere il formato ePub. Il costo attuale della specifica soluzione è di circa 116 euro.

Kindle Paperwhite

Rispetto al modello Kindle di base già menzionato, siamo al cospetto del modello Paperwhite migliore per svariati motivi. Prima di tutto, il display di questo lettore ebook ha una diagonale di 6,8 pollici e la densità è di 300 ppi. La retroilluminazione si avvale di ben 17 LED e non 4 come nel caso del modello economico. Specifiche come la connettività Wi-Fi e la lunga durata della batteria sono ancora confermate. Occhio soltanto all’unica colorazione disponibile per questa soluzione, ossia quella nera. L’attuale spesa da affrontare per il Paperwhite è pari a 139,90 euro.

PocketBook Touch Lux 5

Tra i migliori 5 lettori ebook non può mancare neanche una soluzione PocketBook. Il modello Touch Lux 5 ha un display da 6 pollici, naturalmente retroilluminato. Proprio la luminosità è regolabile grazie alla funzione SMARTlight. La memoria interna è di 8 GB mentre è sempre possibile sfruttare la connettività via Wi-Fi per scaricare i contenuti. Il device funziona con delle pile incluse nella confezione al momento dell’acquisto. La scelta dei colori è tra un classico nero e un originalissimo rosso rubino per una spesa da affrontare di 125 euro.

Kindle Oasis

Il Kindle Oasis è quanto di meglio può offrire Amazon per la tipologia di dispositivo e dunque non poteva mancare tra i migliori lettori ebook di questa estate 2022. Gli esemplari sono tre, quello con la sola connettività Wi-FI da 8 GB a 249 euro, il secondo da 32 GB a 279 euro, il terzo sempre da 32 GB ma con connettività cellulare gratuita oltre a quella Wi-Fi. In entrambi i casi, le colorazioni sono due ossia grafite e oro. La tonalità della luce del display da 7 pollici a 300 ppi è regolabile da bianco ad ambra. La soluzione è resistente all’acqua (grazie alla certificazione IPX8).