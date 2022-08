In attesa di conferme o smentite sulla presenza di Fiorello a Sanremo 2023 si fa strada l’indiscrezione che riguarda il suo atteso ritorno in Rai per un intero programma da protagonista.

Lo scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi e gli fanno eco tutti i siti web. L’ipotesi è quella che Fiorello possa tornare presto su Rai1 per EdicolaFiore, non in prima serata dunque ma in orari decisamente diversi. L’EdicolaFiore, infatti, occuperebbe la prima fascia della mattina e vedrebbe Fiorello intento a leggere i principali quotidiani italiani da un bar di Roma. Al suo fianco tanti ospiti, come di consueto, per iniziare la giornata con un sorriso e all’insegna del buonumore – con tanta musica.

La notizia, in effetti, non è nuova. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, aveva già accennato al ritorno di Fiorello in Rai nel corso della presentazione dei palinsesti della rete. Pochi però erano i dettagli a proposito del programma TV che lo avrebbe accolto nuovamente da protagonista.

Ora tutti gli indizi, e le prime indiscrezioni sul web, sembrano portare verso una nuova edizione di EdicolaFiore ma se ne saprà di più prossimamente.

Fiorello a Sanremo 2023

Intanto continuano a tenere banco le ipotesi secondo cui Fiorello affiancherebbe nuovamente Amadeus al prossimo Festival della Canzone Italiana. Su Fiorello a Sanremo 2023 mancano conferme, ma mancano anche le smentite. L’amicizia tra il mattatore e il direttore artistico della kermesse canora non è più un segreto e proprio questo porta all’ipotesi che, nonostante sembra non ci sia l’intenzione del ritorno di Fiorello all’Ariston, il comico e conduttore possa sorprendere tutti come accaduto lo scorso anno.

Ci si aspetta dunque, ancora, una conferma all’ultimo minuto preceduta da un ampio susseguirsi di voci.