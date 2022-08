Le canzoni dell’estate 2022 da ballare? Ne abbiamo scelte per voi alcune tra le più apprezzate del momento nel repertorio italiano. Sono quelle degli artisti che si sono imposti o si stanno imponendo in radio, quelli che hanno sfornato hit da milioni di ascolti, in alcuni casi hanno anche già ottenuto certificati d’oro e di platino.

L’estate 2022 suona a ritmo di Elodie e di Marco Mengoni, di Annalisa e Boomdabash. Ecco le migliori canzoni da ballare nei party in spiaggia!

Le hit dell’estate 2022 – canzoni dell’estate 2022 da ballare

Quali sono le canzoni dell’estate 2022 da ballare? Hit indiscusse e brani che si stanno facendo strada in radio e in spiaggia. Coppie inedite e featuring che balleremo ancora a lungo, brani impossibili da non cantare sotto la doccia. Abbiamo scelto per voi alcune delle canzoni dell’estate 2022 da ballare, quelle che proprio non possono mancare se state creando una playlist per i party estivi – e non solo. Sono questi alcuni dei nuovi brani rilasciati nel corso delle ultime settimane, che si sono imposti secondo i gusti degli ascoltatori (e i nostri!).

Boomdabash e Annalisa – Tropicana

I Boomdabash pensano sempre ad un duetto sorprendente per l’estate. Quello di quest’anno vede il gruppo salentino in feat. con Annalisa per Tropicana, sul podio delle canzoni dell’estate 2022 da ballare. La band con oltre 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify coinvolge una delle voci femminili più apprezzate del panorama italiano e il risultato è un successo assicurato, tra le hit dell’estate 2022 italiane.

Elodie – Tribale

Un’immagine sexy in copertina che ha fatto discutere, una delle canzoni dell’estate 2022 da ballare in spiaggia davanti a un drink al tramato: è Tribale di Elodie, che segue il successo di Bagno A Mezzanotte. Scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie e prodotta da ITACA ed è in rotazione radiofonica da giugno. Elodie la sta presentando nelle migliori piazze della penisola, ospite dei radio tour, e non solo.

Carl Brave e Noemi – Hula-Hoop

In radio da fine giugno, ha regalato una delle hit dell’estate 2022 italiane. La coppia è quella composta da Carl Brave e Noemi che in radio portano la loro Hula-Hoop. “Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che vince non si cambia”, le parole di lui nel raccontare la collaborazione… tutta da ballare!

Marco Mengoni – No Stress

La data di rilascio è quella del 6 maggio ma ancora si sente e si balla parecchio. No Stress di Marco Mengoni entra tra le canzoni dell’estate 2022 da ballare per il suo ritmo trascinante. Impossibile restare fermi! Ha accompagnato il conto alla rovescia verso il debutto di Mengoni negli Stadi – due concerti, uno all’Olimpico e uno a San Siro – scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef. Le atmosfere di partenza di No Stress sono quelle della Detroit Techno anni ‘90 che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali dell’artista. Il risultato? Una delle migliori canzoni dell’estate 2022 italiane.

Irama – PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM

Singolo inedito rilasciato lo corso 1° luglio, di diritto tra le canzoni dell’estate 2022 da ballare: è PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM di Irama, mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali che fa da padrona in piaggia e nelle piazze della penisola riportando l’artista in alta rotazione mentre è in tour. Per Irama il nuovo singolo è una conferma, dopo 34 Dischi di Platino e 4 Ori, ma anche una nuova sperimentazione attraverso nuove atmosfere e sonorità che prima di questo momento non aveva mai esplorato.