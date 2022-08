Debuttano NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2: le nuove stagioni andranno in onda dal 7 agosto con un episodio ogni domenica. Per NCIS Los Angeles si tratta della tredicesima stagione, terminata da poco negli Stati Uniti; per Bull è l’ultima stagione: il legal drama con Michael Weatherly ha chiuso i battenti lo scorso maggio.

Andiamo alle anticipazioni degli episodi che vedremo stasera su Rai2.

Si parte con l’episodio 13×01 di NCIS Los Angeles dal titolo Soggetto 17, di cui vi riportiamo la sinossi:

Mentre Callen sospetta che Hetty gli nasconda segreti sul suo passato e Joelle si fa avanti nella sua ricerca per catturare Katya, l’NCIS deve rintracciare un informatore la cui vita è in pericolo. Inoltre, Kensi e Deeks intendono allargare la loro famiglia.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty. Barrett Foa e Renée Felice Smith non fanno più parte del cast dopo la loro uscita di scena nel finale della dodicesima stagione.

A seguire, l’episodio 6×01 di Bull, dal titolo Scomparsa, di cui vi riportiamo la sinossi:

Bull e il team TAC devono fare appello a tutta la loro esperienza per localizzare la figlia di Bull che è stata rapita senza avvisare la polizia. Mentre lavora per costruire il profilo psicologico più importante della sua vita, Bull inizia a sospettare che il rapitore sia qualcuno collegato al suo passato.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano su Rai2 domenica 14 agosto con il secondo episodio delle rispettive stagioni. Nel primo, L’NCIS prende il caso sul personale quando il padre di un ufficiale della polizia di Los Angeles, un amato veterano giappo-americano, è vittima di un feroce crimine d’odio. Nel secondo, Un cliente è sotto processo per aver reso pubblici documenti governativi riservati; Bull vive un tumulto emotivo dopo il rapimento di sua figlia.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 è a partire dalle 21:05.

