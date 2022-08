Anne Heche è morta? In molti si stanno ponendo questa domanda nelle ultime ore, da quando sono state divulgate delle immagini shock in arrivo dal luogo dell’incidente che ha visto l’attrice protagonista. Per molti è solo l’ex compagna di Ellen DeGeneres ma per tutti noi è l’attrice di svariate serie tv nonché la mitica protagonista dell’indimenticabile Men in Trees, Segnali d’Amore, e sono proprio i suoi fan che in queste ore stanno temendo il peggio.

Secondo una prima ricostruzione sembra che Anne Heche sia andata a sbattere violentemente contro alcuni garage e che, subito dopo, abbia rimesso in moto per ripartire ma ritrovandosi all’improvviso tra le fiamme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i vigili che hanno estratto l’attrice dalle lamiere. A dare notizia dell’incidente ci ha pensato subito l’informatissimo sito Tmz che ha pubblicato addirittura un video shock in cui l’attrice appare in barella pronta a rialzarsi o a toccarsi le gambe che appaiono in pessime condizioni.

Secondo quanto riporta il Daily Mail Anne Heche è in condizioni “stabili” riportando le dichiarazioni del suo ex fidanzato Thomas Jane, aggiungendo che Heche è “si riprenderà”. Al momento la 53enne rimane in ospedale dopo il drammatico incidente di Mar Vista di cui non si conoscono ancora le dinamiche. I rumors parlano di un possibile stato di ebrezza con tanto di bottiglia presente vicino al sedile di guida, è davvero questo il motivo dell’incidente?