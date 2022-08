Le voci, poi la conferma: Veronica Peparini fuori da Amici, nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi non ci sarà. Al suo posto, molto probabilmente, arriverà il ballerino e coreografo Emanuel Lo, anche compagno della cantante Giorgia. La sua presenza nel talent show, tuttavia, è ancora da confermare in via ufficiale. Ciò che è confermato è invece l’addio di Veronica Peparini.

Veronica Peparini fuori da Amici: è certo. Lo conferma la stessa ex prof del programma TV di Canale 5 nel corso di una lunga chiacchierata con l’ormai ex collega Lorella Cuccarini. Veronica e Lorella hanno condiviso belle esperienze nel programma, entrambe nel cast dei docenti. Ora per Veronica si aprono nuove strade e proprio a Lorella ha voluto raccontare i motivi dietro la sua decisione.

“Per me è stato un percorso importante e mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non li possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te”, le parole di Veronica Peparini sull’esperienza ad Amici in qualità di docente.

“Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano”, ha aggiunto ricordando Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico della fase serale.



Custodirà per sempre gli insegnamenti del talent di Maria De Filippi e ne metterà da parte l’esperienza per nuove avventure: “Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che si possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi sia per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”, ha concluso.