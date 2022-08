Nella suggestione dell’antico Chiostro di San Francesco di Sorrento, il 7 agosto alle ore 21.15, salirà sul palco la violinista Aiman Mussakhajayeva con l’Academy of Soloists State Orchestra of Kazakhstan e accompagnati da Dastan Balagumarov alla viola mentre a dirigere è Bakhytzhan Mussakhajayeva, nell’ambito della XV edizione di Sorrento Classica con la direzione artistica di Paolo Scibilia. La rassegna musicale – promossa dal Comune di Sorrento con il Patrocinio di Regione Campania e Mic – offre un programma tra i più interessanti della letteratura musicale e tecnica di esecuzione, infatti propone W.A. Mozart Sinfonia n. 29 in la maggiore, K 1 201 (K 6 186a) Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro con spirito W.A. Mozart Sinfonia concertante [n. 52] in mi bem. magg. per violino e viola, K 1 364 (K 6 320d) Allegro maestoso – Andante – Presto J. Massenet Meditation De Sarasate Gypsy Airs De Falla Danza Spagnola C. Saint Saens Introduzione e Rondò Capriccioso.

Aiman Mussakhajayeva è tra le più famose e virtuose musiciste della scuola violinistica del Kazakhstan ed esprime il suo talento sia nell’attività artistica che in quella educativa. La sua formazione è iniziata con N. Patrucheva alla Scuola di Musica di Baysseitova e nel 1983 si è brillantemente diplomata presso il Conservatorio di Stato “ Čajkovskij” di Mosca nella classe del Professor V. Klimov, Artista del Popolo dell’Urss ed erede della scuola violinistica di David Oistrakh. Nel 1976 è premiata sia nel prestigioso Concorso di Belgrado che al Concorso “Paganini” di Genova, quello di Tokio, il “Sibelius” di Helsinki e al Concorso “Čajkovskij” di Mosca. La sua riconosciuta tecnica, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le più complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e stili.

Suona in recital, come camerista e come solista con orchestra nelle più importanti sale concertistiche d’Europo, Asia e Stati Uniti (Philharmonie di Berlino, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Avery Fisher Hall e Carnegie Hall di New York, Salle Gaveau di Parigi, Queen Elisabeth Hall, Barbican Centre e Wigmore Hall di Londra, Rudolfinum di Praga, Sala Grande del Conservatorio Tchaikovski di Mosca,) collaborando con importanti musicisti, quali J. Simonov, V.Gergiev, V.Fedoseev, S. Sondeckis, V. Tretjakov, M.Schiavo. F.Mansurov, V.Ashkenazy, M.Maisky, B.Canino, G.Emilsson, E. Batiz. Nel 1986 è stata nominata Artista del Popolo del Kazakhstan. Ha insegnato al Conservatorio di Mosca e nel 1998 Aiman Mussakhajayeva ha realizzato il suo sogno con l’apertura dell’Accademia Nazionale Kazaka di Musica ad Astana (nuova capitale del Kazakhstan), della quale è Rettore e presso la quale insegna. Inoltre è Rettore dell' Università Nazionale delle Arti del Kazakhstan. Incide per Deutsche Grammophon e suona un violino Stradivari. Aiman Mussakhajayeva ha ottenuto numerosi premi ericonoscimenti: Artista del Popolo, Artista Onorata della Repubblica dell‘Uzbekistan, accademica dell’International Academy of the Arts, “Artista per la Pace” dell‘UNESCO. Nel 2002 ha ottenuto il “Premio Platinum Tarlan” e nel 2008 riceve il Premio del Presidente della Repubblica del Kazakhstan per “i suoi straordinari successi nel campo dell’Arte e dell’educazione musicale e per il suo contributo allo sviluppo e alla prosperità della società kazakha”.

Dal 1992 è fondatrice e a capo dell’Orchestra da Camera di Stato ‘Academy of Soloists’, ha suonato come solista e in tour con l’orchestra ‘Academy of Soloists’ in tutta la Russia, Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia, Austria, ecc. Dal 1993 è membro della giuria del ‘Tchaikovsky International Competition’ a Mosca e insegnante presso i conservatori di Mosca, Almaty, Astana e Bishkek. È anche membro di molte importanti organizzazioni come l’International Academy for the Arts, l’Associazione Europea dei Conservatori, l’Associazione del Tchaikovsky International Competition, Comitato degli Interessi delle Donne del Kazakhstan e la Commissione Nazionale per l’Unesco e Isesco. Nel 1998, realizza il suo sogno di aprire il ‘Kazakh National Academy of Music di Astana’ dove lavora come direttrice. Detiene numerosi titoli e riconoscimenti, fra i quali: Artista del popolo (1986), Artista onorato della Repubblica dell’Uzbekistan (1994), Accademico dell’Accademia Internazionale di Arti (1998), il titolo onorifico Unesco “Artist for Peace” (1998). Nel 2000 è stata onorata con un Premio di Stato per i successi conseguiti nel campo della cultura e nel 2002 ha ricevuto il Premio per i suoi successi nella sfera dell’arte e della musica. Ha ricevuto anche una medaglia speciale dedicata al 20° Anniversario dell’Indipendenza della Repubblica del Kazakhstan. Nel 2012 è diventata la prima artista kazaka a firmare un contratto con la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon.

Programma

W.A. Mozart Sinfonia n. 29 in la maggiore, K 1 201 (K 6 186a)

Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro con spirito

W.A. Mozart Sinfonia concertante [n. 52] in mi bem. magg. per violino e viola, K 1 364 (K 6 320d)

Allegro maestoso – Andante – Presto

J. Massenet Meditation

De Sarasate Gypsy Airs

De Falla Danza Spagnola

C. Saint Saens Introduzione e Rondò Capriccioso

