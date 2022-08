C’è già chi si lamenta del fatto che il Registro delle Opposizioni non funziona perché si continuano a ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing, magari anche in numero maggiore rispetto al recente passato. Prima di gridare all’inefficienza del servizio, vale la pena evidenziare i casi in cui il RPO può non ancora essere attivo o comunque non essere utile per specifici consensi forniti in alcuni contesti.

La prima verifica da compiere per togliersi il dubbio che il Registro delle Opposizioni non funziona nel nostro caso, è controllare se la procedura di iscrizione è andata a buon fine, dalla propria area personale del portale oppure contattando il numero verde 800 957 766 dal fisso e il numero 06 42986411 dal cellulare. Allo stesso tempo, bisognerà controllare che siano passati 15 giorni dall’opposizione telefonica o 30 giorni dall’opposizione postale: entro questi limiti infatti gli operatori di telemarketing devono necessariamente aggiornare le proprie liste di contatti.

Per continuare, va anche precisato che il Registro delle Opposizioni non funziona e dunque non può bloccare le telefonate provenienti dai gestori delle proprie utenze o da quelle aziende con cui si hanno contratti cessati da non più di 30 giorni. Per entrambi, le chiamate promozionali possono continuare a patto di un diniego specifico nei loro confronti. Più in generale, le chiamate potranno continuare anche da parte di quegli operatori ai quali abbiamo fornito specifici consensi o da parte di quei call center iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (detto “ROC“) tenuti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infine, il contatto di telemarketing sarà possibile anche se effettuato con numeri in chiaro (ovvero visibili sul display) e richiamabili oppure utilizzando alcuni codici e prefissi stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (0843 e 0844).

Insomma, validata l’iscrizione e trascorsi i tempi tecnici, se il Registro delle Opposizioni non funziona ancora per l’arrivo continuo di ulteriori chiamate, la reale motivazione potrebbe essere una di quelle indicate.

