Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati. L’attrice rompe il silenzio sulla separazione dal rapper ma è lapidaria e lascia poche spiegazioni, anzi nessuna. I motivi dell’addio tra Beatrice e Fred restano top secret. Probabilmente solo ciò che succede a tutti: l’amore finisce, dopo un po’. Si consuma quotidianamente.

Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati, sono tra le coppie scoppiate del 2022 ma non è dato sapere neanche quando tra i due sia tutto giunto al capolinea.

Non è la prima volta, però, che Fred De Palma viene intercettato con altre donne. La notizia viene puntualmente condivisa in rete e sui social, e come sempre arriva a Beatrice Vendramin che adesso sbotta e chiede di non ricevere più aggiornamenti sulla vita privata del suo ex fidanzato.

Ciò che Fred De Palma fa nella sua vita non è più affare di Beatrice Vendramin e viceversa.

L’attrice scrive oggi:



“Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade nella sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”.

I due, dunque, non sono più una coppia. L’amore tra Beatrice Vendramin e Fred De Palma è finito e lei chiede ai fan che la supportano di non ricevere più messaggi a proposito delle nuove frequentazioni del cantante, che nell’estate 2022 appare – a quanto pare – sempre con ragazze diverse.

I motivi dell’addio? Le ipotesi in rete non mancano, dal tradimento dell’uno e dell’altra. Tutto tace, però, sul fronte dei diretti interessati