Da musicista a giudice, da pedina impazzita a re delle polemiche, Morgan si prepara adesso al prossimo ruolo importante della sua vita: consigliere di Giorgia Meloni. Scoppia la polemica sui social e ancora una volta il protagonista è proprio l’eccentrico artista che in un’intervista si è lasciato andare al racconto di un nuovo capitolo della sua vita, quello che lo vede al fianco della leader di Fratelli d’Italia, papabile vincitrice delle prossime elezioni politiche di settembre.

Marco Castoldi, ex leader dei Bluvertigo, in un un’intervista a Il Giornale ha confidato: “Sto dando dei consigli a Giorgia Meloni per il suo programma elettorale”. Tranquilli Morgan non parla con la Meloni di tasse, ambiente o politiche sociali ma solo degli aspetti relativi alla comunicazione: “Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole, che poi sono parte del mio mestiere”.

Nonostante questo suo aiuto, almeno secondo quanto lui stesso sostiene, Morgan non vuole commentare la linea politica di Giorgia Maloni ma sono bastate le sue dichiarazioni per finire nel mirino del popolo dei social e, quindi, in tendenza. Forse era questo il suo obiettivo e la collaborazione è solo una sua invenzione?

Fino a prova contraria (alla smentita di Fratelli d’Italia) non possiamo far altro che prendere per buone le parole di Morgan che poi tranquillizza tutti ammettendo di non volersi candidare e paragonandosi a Pier Paolo Pasolini: “Lui o Carmelo Bene si sono mai candidati?”. La considerazione alta che ha di se stesso lo spingono a non dedicare parte della sua vita alla Cosa Pubblica ma siamo sicuri che sono bastate le sue dichiarazioni per far parlare di lui almeno per qualche giorno soprattutto perché, a dirla tutta, non è mai stato un vero campione di comunicazione.