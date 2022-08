Una nuova morte scuoterà Grande Hotel 3 e i suoi fan? La serie spagnola torna su Canale5 continuando la sua corsa verso il finale di stagione e di serie e mentre il cerchio si stringe intorno al colpevole, le cose potrebbero mettersi male per i suoi protagonisti: toccherà a Belen morire e lasciare tutti a bocca aperta e Andres nei guai?

ATTENZIONE SPOILER!

Le anticipazioni degli episodi in onda il 12 agosto di Grand Hotel 3 rivelano che, nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres e lo stesso fa Maite che si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle una grande pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo di Belen offre a Maite la possibilità di contestare le prove raccolte dall’ispettore capo Bazan, che sembra un po’ troppo ansioso di chiudere il caso, Andres finirà quindi nei guai?

Prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, Grand Hotel 3 tornerà in onda oggi con gli episodi dal titolo Nobiltà comporta obblighi L’asta in cui mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e Maite, scopre un nome: Adrian Vera Celande. Risulta chiaro che questo nome non sia nuovo a Diego, il quale però non vuole parlarne.

Al Grand Hotel si organizza un’asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Alicia, Maite e Julio ricevono il libro “Otello” e cercano di capire quale indizio seguire per scoprire di più su Diego. L’appuntamento è poi fissato per la prossima settimana per andare via veloci con gli ultimi episodi della serie che dovrebbe tenerci compagnia per tutto il mese di agosto e anche oltre.