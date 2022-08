Il finale di The Rising – Caccia al mio Assassino va in onda su Sky Atlantic il 5 agosto: con gli ultimi due episodi si conclude la programmazione in prima visione assoluta per l’Italia della serie soprannaturale inglese, un format basato sul thriller di produzione belga del 2017 (Hotel) Beau Séjour.

Nel finale di The Rising – Caccia al mio Assassino la verità su quanto accaduto alla giovane protagonista Neve Kelly, annegata in un lago ma tornata a dare la caccia alla persona che l’ha uccisa, viene rivelata a partire da un salto temporale nel passato che lega molti punti nodali della trama.

Ecco la trama del finale di The Rising – Caccia al mio Assassino, composto dagli episodi 7 e 8, in onda in prima tv sul canale 110 di Sky il 5 agosto a partire dalle 21.10.

Sette anni prima dei fatti che stanno accadendo: vediamo come si è svolto l’ultimo giorno di vita di Victoria Sand.

Ogni cosa viene portata a compimento, Neve e Alex si trovano a dover lottare per trovare il modo di tornare vicini.

Il finale di The Rising – Caccia al mio Assassino segna la fine della storia ma potrebbe anche aprire ad una prosecuzione: il creatore della serie, prima produzione completamente interna per Sky Studios nel Regno Unito, ha rivelato di avere dei piani per una seconda stagione. Pete McTighe sarebbe entusiasta di scrivere un seguito per il suo thriller adolescenziale, come ha dichiarato a Radiotimes.com.

Spero che potremo raccontare più storie in questa serie perché ho molte idee in proposito. Ma per questa prima stagione in particolare era importante per me che il finale fosse soddisfacente e che non avessimo un terribile cliffhanger alla fine in cui ancora non sappiamo chi fosse l’assassino. Non voglio rovinare nulla o anticipare qualcosa dicendo cosa sto facendo. Ho già scritto un piano per una seconda stagione e penso che sia davvero emozionante e interessante. Non voglio dire troppo perché non voglio rovinarlo. Voglio che accada.

Il finale di The Rising – Caccia al mio Assassino ha dunque una sua compiutezza, ma la speranza dello showrunner è di poter creare una seconda stagione, tuttavia ancora non rinnovata, ad oggi, da Sky.

