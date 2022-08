Su Rai2 è arrivato il momento del finale di NCIS 19, che si conclude con un clamoroso colpo di scena e un cliffhanger in piena regola in vista della stagione numero 20, già in produzione negli Stati Uniti dove debutterà il 19 settembre su CBS (in Italia nel 2023).

Il finale di NCIS 19 è imperniato principalmente sul passato dell’agente Parker (Gary Cole, subentrato a Mark Harmon dopo il suo addio a inizio stagione), che sembra incrociarsi con l’attuale caccia al Corvo, il nemico pubblico numero uno di questa stagione. Ad intrecciare le loro vicende ci pensa Vivian, l’ex moglie dell’agente speciale, interpretata dalla guest star Teri Polo (in foto). Un personaggio nient’affatto decorativo, visto che avrà un ruolo decisivo nell’ultimo episodio e tornerà in scena anche nella prossima stagione.

Il finale di NCIS 19 vede Parker accusato di omicidio, ma la squadra intenta a scoprire se si tratti di una trappola ordita per screditare e mettere fuori gioco il loro collega. Ecco la trama dell’episodio 19×21, dal titolo Ex, in onda su Rai2 in prima tv il 5 agosto dalle 21.20.

Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’NCIS. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’FBI di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato per corruzione. La squadra si precipita a casa dell’uomo, ma lo trova morto. Qualcuno gli ha sparato. Parker confessa ai colleghi di essere passato da lui la sera prima per affrontarlo, ma di non averlo trovato. La situazione si complica ulteriormente e per la squadra dell’Ncis non sarà facile venirne a capo.

Al finale di NCIS 19 fa seguito quello di NCIS: Hawai’i: anche lo spin-off si conclude il 5 agosto su Rai2, con l’episodio n. 22 dal titolo Famiglia, in onda dalle 22:10.

Allo scambio dei prigionieri, segue la loro morte pressoché simultanea. Pare che ad ucciderli sia stato un agente nervino somministrato in due momenti diversi, a terra e poi in volo tramite ossigeno in bombola.

Col finale di NCIS 19 e di NCIS: Hawai’i termina la programmazione in prima tv assoluta delle due serie, che torneranno nell’inverno 2023 con le nuove stagioni: un maxi-crossover aprirà NCIS 20 e NCIS: Hawai’i 2, di cui è già stata svelata la trama insieme alle prime immagini promozionali, in onda a settembre su CBS e presumibilmente non prima di febbraio prossimo su Rai2. Entrambi gli episodi finali del 5 agosto saranno disponibili in streaming su Raiplay per una settimana dalla messa in onda.

