Esce Lost di Robbie Williams, il nuovo singolo inedito che anticipa l’album XXV. Robbie Williams compie 25 anni di carriera e festeggia attraverso un disco celebrativo che conterrà tutti i suoi più grandi successi, in aggiunta a brani inediti.

Entra oggi in rotazione radiofonica Lost di Robbie Williams, il nuovo singolo che anticipa la release del disco prevista per il 9 settembre. L’album verrà pubblicato in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu), ed già disponibile in pre-order. Alla fine di questo articolo la tracklist della versione standard e quella della versione deluxe, che include brani aggiuntivi.

L’inedito Lost è presente sia nell’edizione standard che in quella deluxe. Per il suo ritorno in radio, l’artista sceglie un brano che rispecchia pienamente il suo stile, commovente, con un testo toccante, parti al pianoforte e archi crescenti.

Il prossimo step per Williams sarà quello che prevede la pubblicazione dell’album XXV, che raccoglie i brani più apprezzati del suo repertorio in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.

All’interno dell’album, oltre al nuovo singolo Lost, ci saranno gli inediti Disco Symphony, More Than This e The World and Her Mother.

«Sono così emozionato di annunciare l’uscita del mio nuovo album “XXV” che celebra molte delle mie canzoni preferite degli ultimi 25 anni – afferma Robbie Williams – Ogni brano occupa un posto speciale nel mio cuore, dunque è stato davvero elettrizzante registrarle nuovamente con la Metropole Orkest. Non vedo l’ora che lo ascoltino tutti».

Tracklist di XXV di Robbie Williams

Tracklist XXV – versione standard:



Let Me Entertain You

Come Undone

Love My Life

Millennium

The Road To Mandalay

Tripping

Bodies

Candy

Supreme

Strong

Eternity

No Regrets

She’s The One

Feel

Rock DJ

Kids

Angels

Lost

Nobody Someday

Nella versione Deluxe si aggiungono:



Lazy Days

Hot Fudge

Sexed Up

More Than This

Disco Symphony

Better Man

Home Thoughts From Abroad

The World and Her Mother

Into The Silence

Angels (Beethoven AI)

Testo Lost di Robbie Williams

I wake up, terrify myself again

Get to make up and a little lost

These reactions are relentless

Abandoning the permafrost

Who am I fooling? Well, I’ve got a list

I disappoint them only to exist

I lost my place in life

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you

I walk out of my masterpiece

To the nothingness greetingly

Everything smells like sympathy

Who am I fooling? Well, I’ve got a list

Much too exhausted only to resist

I lost my place in life

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you

I lost all hope

I lost my point of view

I lost what it is to love

When I lost my faith in you

All my friends saidDon’t give up yet

Might still get there

But I don’t think so

Ooh, it puts me down

Ooh, it puts me, try