Qual è il costo dell’offerta DAZN per clienti Sky? Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, l’accordo tra le due società sui diritti televisivi per le partite di serie A è stato siglato. Dunque, grazie alle informazioni della stessa Sky, ora sappiamo esattamente come si potranno vedere tutte le partite di ogni giornata di Campionato e quanto costerà farlo.

2 modalità e due costi

Le modalità per fruire di ogni match di Campionato saranno due. La prima prevede la semplice introduzione dell’app DAZN su Sky Q. Chi usufruisce di altre app di streaming come Netflix, Disney Plus e molto altro ancora potrà ora avere a disposizione anche il tool fondamentale per gli eventi sportivi, richiamabile navigando l’interfaccia della piattaforma Sky appunto o anche con comando vocale attraverso apposito telecomando. In questo caso, non ci sarà un costo maggiorato dell’offerta DAZN per i clienti Sky: questi ultimi, semplicemente, oltre al pagamento del loro pacchetto Calcio o Sport, dovranno aver provveduto (separatamente) a sottoscrivere il servizio di streaming, al prezzo di 29,90 euro per la soluzione standard e 39,90 euro nel caso dell’opzione Plus per la doppia visione in simultanea da reti diverse degli eventi.

Altro discorso è quello relativo alla possibilità di vedere gli incontri di Campionato sul canale satellitare dedicato Zona DAZN, raggiungibile dal giorno 8 agosto alla posizione 214 del telecomando. Qui si potrà visionare una selezione di eventi tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. I restanti 3 incontri saranno fruibili, come già l’anno scorso, sugli altri canali Sky. Questa soluzione specifica, oltre al sempre presente costo dell’abbonamento DAZN da sottoscrivere a parte, prevede un prezzo extra mensile di 5 euro.

Qualche dubbio

L’offerta DAZN per clienti Sky segue le dinamiche su indicate. Per fruire di ogni evento, senza perdersi nulla, la modalità di connessione preferita sarà sempre quella in streaming via app ufficiale su Sky Q. Il canale satellitare 214 via decoder trasmetterà gli eventi ma, per forza di cose, una loro selezione, considerando che potranno esserci anche dei match in contemporanea. Speriamo solo che i problemi tecnici legati all’app dello scorso Campionato, a questo punto e dopo l’ulteriore accordo anche con Sky, non si ripresentino.

