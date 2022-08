A circa un mese dall’uscita degli iPhone 14, si moltiplicano i dettagli relativi a tutta la serie ammiraglia di questo 2022. Nelle ultime ore, grazie all’informatore @Jioriku molto attivo su Twitter, siamo venuti a conoscenze delle più che probabili nuance nelle quali i nuovi top di gamma arriveranno. I dettagli appena condivisi riguardano anche i tagli di memoria dei dispositivi e la loro velocità di ricarica. Niente male insomma per chi attende con estremo interesse il lancio.

Colorazioni

L’uscita degli iPhone 14 dovrebbe essere assicurata in verde, viola, blu, nero, bianco e rosso per quanto riguarda le varianti di base della nuova serie (dunque l’iPhone 14 appunto e l’esemplare 14 Max). Al contrario, per gli iPhone 14 Pro (sia nel modello semplice che per quello Max) la scelta dovrebbe essere un po’ meno ampia. I potenziali possessori dovrebbero poter acquistare i dispositivi solo in verde, viola, argento, oro e grafite.

Memoria e tipologia di ricarica

Dopo aver condiviso già ieri i dettagli relativi al prezzo di uscita dell’iPhone 14 e ora le colorazioni dei melafonini che verranno, è possibile beneficiare anche di altri dettagli relativi ai tagli di memoria previsti da Apple. Questi ultimi dovrebbero restare invariati rispetto alla serie iPhone 13. Ne deduciamo dunque che le varianti standard dovrebbero essere disponibili con 128, 256 e 512 GB di spazio di archiviazione interna. Al contrario, nel caso degli esemplari Pro, alle opzioni già indicate dovrebbe aggiungersi anche quella da 1 TB.

Per finire la sostanziale carrellata di anticipazioni pre uscita iPhone 14, più fonti danno per scontata l’adozione della ricarica rapida con potenza fino a 30W, ma forse solo per la parte iniziale della ricarica. Si dovrebbe scendere invece ai soliti 25W in una seconda fase dell’operazione. Restiamo in attesa di vedere tutte queste specifiche presto confermate.

