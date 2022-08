Ncuti Gatwa sarà ancora Eric in Sex Education 4, nonostante l’enorme impegno sul set di Doctor Who come nuovo protagonista della longeva saga, il primo di colore e il primo ad interpretare un Dottore queer. Il giovane attore britannico di origini ruandesi tornerà nei panni del migliore amico di Otis, Eric Effiong, nell’apprezzatissima teen dramedy di Netflix (qui la nostra recensione), come confermato in esclusiva da Vatiety.

Ci sarà ancora spazio per Eric in Sex Education 4, dunque, dopo una terza stagione in cui il personaggio ha messo in crisi il rapporto con Adam confessando un tradimento. La loro storyline potrà continuare nella nuova (e forse ultima stagione) attesa nel 2023. Le riprese inizieranno in autunno e questo permetterà a Gatwa di conciliare l’impegno sul set Netflix con il nuovo ruolo da protagonista in Doctor Who, le cui riprese saranno finite dopo l’estate.

D’altronde proprio il personaggio di Eric in Sex Education 4 ha impresso una svolta alla carriera dell’attore e gli ha spianato la strada verso il suo primo ruolo da protagonista assoluto in tv. Prima del teen drama di Laurie Nunn, infatti, era apparso solo in alcuni episodi delle serie Bob Servant e Stonemouth. L’annuncio di Gatwa come quattordicesimo Dottore nella storica serie della BBC aveva fatto temere un suo forfait nel format di Netflix, che ha già perso ben quattro volti del cast tra regolari e ricorrenti.

Invece Eric in Sex Education 4 ci sarà: il calendario delle riprese di Doctor Who, attualmente in corso in Galles, non interferirà con quello della produzione Netflix, permettendo a Gatwa di passare senza problemi da un set all’altro. L’attore, inoltre, ritroverà la sua co-star in Sex Education Emma Mackey nell’attesissimo film Barbie il prossimo anno, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Infine Gatwa è stato annunciato anche nella nuova miniserie Masters of The Air.

Continua a leggere su optimagazine.com