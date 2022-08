NCIS 20 partirà da un maxi-crossover con NCIS: Hawai’i: quando le due serie torneranno in onda su CBS lunedì 19 settembre, lo faranno insieme, con una trama che vedrà gli agenti delle due squadre collaborare alla risoluzione dello stesso caso.

NCIS 20 e NCIS: Hawai’i debutteranno con un evento première di due ore, incentrato sul caso Parker: stavolta, a differenza del primo crossover, è l’agente speciale Tennant ad approdare in città e fare squadra con McGee e gli altri contro un nemico insidioso, ma ciò non toglie che alcuni agenti dell’NCIS di Washington DC si ritrovino successivamente ad attraversare il Pacifico per approdare nello stato di Aloha, nel primo episodio della seconda stagione dello spin-off.

CBS ha diffuso la trama della première di NCIS 20 e NCIS: Hawai’i 2, insieme alle prime immagini promozionali dell’evento del 19 settembre, che ritraggono le due squadre quasi al completo. L’episodio crossover di NCIS 20×01 si intitola Una Questione di Famiglia (A Family Matter) e certamente ripartirà dall’enorme cliffhanger con cui si è conclusa la precedente stagione di NCIS, ovvero con Alden Parker vittima di una trappola ordita presumibilmente dal Corvo con la complicità della sua ex moglie.

Dopo il finale cliffhanger della stagione 19, con Parker (Gary Cole) ancora in fuga con la sua ex moglie Vivian (Terri Polo), la squadra indaga su chi dal suo passato potrebbe inseguire una vendetta personale contro di lui nella speranza di infangare il suo nome. Serve l’aiuto dell’NCIS: con l’agente speciale delle Hawaii Jane Tennant (Vanessa Lachey) e lo specialista informatico Ernie Malick (Jason Antoon), che sono in città per incontrare il direttore Leon Vance (Rocky Carroll) in preparazione per un’esercitazione militare globale, il gruppo rintraccia il loro principale sospettato, Il Corvo.

Subito dopo il primo episodio di NCIS 20 il crossover continuerà in NCIS: Hawai’i 2×01, dal titolo Il dilemma dei prigionieri. Ecco la trama.

La squadra di Tennant, insieme agli agenti dell’NCIS Nick Torres (Wilmer Valderrama) e Jessica Knight (Katrina Law), rintraccia la posizione del Corvo sull’isola di Oahu e apprende i suoi piani per attaccare RIMPAC (The Rim of the Pacific Exercises), la più grande esercitazione di guerra marittima internazionale del mondo.

Nelle prime foto di NCIS 20 e NCIS: Hawai’i 2 non appare Gary Cole nei panni di Alden Parker, ma il suo ritorno è confermato, così come quello di Teri Polo nei panni dell’ex moglie Vivian. Nessun aggiornamento, invece, su possibili apparizioni di Mark Harmon nei panni di Gibbs, che ha lasciato la serie all’inizio della stagione 19, pur restando coinvolto nella produzione esecutiva.

@CBS

NCIS 20 e NCIS: Hawai’i 2 non arriveranno in Italia prima del 2023: Rai2 trasmette il finale delle precedenti stagioni venerdì 5 agosto.

Continua a leggere su optimagazine.com