Ridley Scott è al lavoro per portare per la prima volta sul piccolo schermo due delle sue creature: la prima è la serie tv di Alien, l’altra è la serie sequel di Blade Runner.

Entrambi progetti sono in fase di sviluppo da diverso tempo, e ora FX, rete che manderà in onda le due produzioni, ha voluto aggiornare i fan sullo stato dell’arte. Durante la sua presentazione alla Television Critics Association, il capo della rete via cavo americana, John Landgraf, ha annunciato che le riprese della serie tv di Alien inizieranno molto presto. Ancora top secret la trama, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe concentrarsi su nuove storie e nuovi personaggi, prima dell’arrivo di Ripley (interpretata da Sigourney Weaver nella saga cinematografica).

Il progetto non ha ancora un titolo, ma cercherà di includere sia le atmosfere di terrore trasmesse dai film di Ridley Scott, sia l’azione al cardiopalma del sequel di James Cameron, che ha diretto nel 1986. L’attesa è alle stelle per i fan di Alien, una saga che vanta di sei film, videogiochi, romanzi e fumetti.

Per quanto riguarda la serie sequel di Blade Runner, le informazioni sono ancora più scarne. Annunciata all’inizio del 2022, il progetto avrà il titolo di Blade Runner 2099 e racconterà gli eventi successivi a quelli narrati in Blade Runner 2049, film di Denis Villeneuve con Ryan Gosling e Harrison Ford uscito nel 2017. Tutto tace, sappiamo solo che alla scrittura degli episodi ci sarà Silka Luisa, mentre lo stesso Ridley Scott si occuperà della produzione; i produttori esecutivi saranno inoltre Andrew Kosove e Broderick Johnson, così come David W. Zucker, Michael Green (già sceneggiatore per Blade Runner 2049), Ben Roberts, Cynthia Yorkin e Clayton Krueger.

Come nel cast della serie di Alien, anche per Blade Runner 2099 non si hanno ancora informazioni sul cast.

