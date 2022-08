Via alle riprese di Grey’s Anatomy 19: il giorno dopo l’annuncio shock della presenza di Ellen Pompeo in pochissimi episodi della nuova stagione, il cast è tornato sul set per girare il primo episodio.

Il primo ad annunciare l’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 19 è stato l’attore e regista Kevin McKidd, che fino a pochi giorni fa era impegnato in Scozia per le riprese di una nuova miniserie thriller di cui sarà protagonista. L’interprete di Owen Hunt ha confermato che è stato battuto il primo ciak per la nuova stagione, in cui il suo personaggio dovrà affrontare le conseguenze di una denuncia per aver illecitamente sottratto farmaci all’ospedale e averli destinati a pazienti in fin di vita perché praticassero una sorta di eutanasia. La trama coinvolgerà anche sua moglie Teddy Altman: anche Kim Raver ha fatto sapere di essere tornata sul set per girare il primo episodio.

Questi primi annunci sull’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 19 contengono già un indizio sulla trama: sono chiaramente il segno che rivedremo la coppia sin dalla première di stagione, nonostante nell’ultimo episodio li avessimo lasciati in fuga coi figli Allison e Leo verso una meta ignota, nel tentativo di sfuggire alle autorità. In che modo torneranno in scena, se in ospedale o nascosti da qualche parte: questa seconda ipotesi sembra più plausibile, visto che entrambi gli attori, nelle foto pubblicate dal set, non appaiono in camice.

Le riprese di Grey’s Anatomy 19 sono partite poco dopo quelle dello spin-off Station 19 6, iniziate a fine luglio. La macchina produttiva del medical drama si è rimessa in moto subito dopo la firma del contratto da parte di Pompeo, che ha rinnovato il suo impegno come produttrice esecutiva ma ridurrà drasticamente la sua presenza in scena per dedicarsi ad altri progetti, tra cui spicca la nuova miniserie Hulu ancora senza titolo dedicata ad un macabro fatto di cronaca. In sostanza la nuova stagione del longevo medical di ABC vedrà Ellen Pompeo in soli 8 episodi: le riprese proseguiranno fino alla prossima primavera, per realizzare oltre 20 episodi e testare la potenziale sopravvivenza della serie senza la sua protagonista.

