Non si parla d’altro in queste ore: quale sarà l’offerta Sky con DAZN dopo la perdita dell’esclusiva delle partite di serie A da parte di TIM? Il grande cambiamento per i diritti televisivi del Campionato di calcio italiano si è concretizzato nella giornata di ieri e ora tutti i match di ogni giornata della stagione quasi pronta al via potranno essere trasmessi anche da Sky.

Manca l’ufficialità ma…

A dire la verità manca l’ufficialità ma non ci sono dubbi su quanto vedremo concretizzarsi nelle prossime ore, al massimo entro la fine di questa settimana. Sarà resa nota appunto l’offerta Sky con DAZN che tenterà di ingolosire nuovi abbonati. In effetti, proprio DAZN starà chiudendo il nuovo accordo con la piattaforma satellitare e digitale che le consentirà di rientrare dei mancati guadagni condizionati dallo sconto offerto a TIM per la perdita dell’esclusività di tutti gli eventi di serie A. C’è solo da capire ora come questa nuova partnership si tramuterà in pacchetti abbonamento per i clienti.

Come funzionerà l’abbonamento Sky con DAZN

L’aspetto del tutto scontato della prossima e imminente offerta Sky con DAZN è che, molto probabilmente, ci saranno due modalità di fruizione dei contenuti degli eventi sportivi. La prima sarà quella completamente digitale con la presenza dell’app DAZN su Sky Q per la visione dei match sempre in streaming (come avviene anche per TIMVISION ora). In aggiunta, potrebbe esserci anche la possibilità di godere dei contenuti anche attraverso il satellite e dunque sui canali televisivi dedicati. Quest’ultima possibilità è tutta da chiarire tuttavia.

Quanto potrebbe costare dunque l’offerta SKY per DAZN? L’attuale pacchetto Calcio ha un prezzo di 19,90 euro al mese (con Sky TV incluso) ma finora non garantiva la visione di tutte le partite di serie A. Di contro, gli attuali abbonamenti DAZN prevedono l’esborso di 29,90 o 39,90 euro mensili (il primo per soluzione Standard e il secondo per quella Premium per doppia visione contemporanea da reti diverse). Possiamo immaginare una combinazione al ribasso delle due promozioni ma per un valore che difficilmente sarà inferiore ai 40-45 euro complessivi. Non dovrebbe mancare molto e avremo notizie ufficiali dalla stessa Sky.

