Michelle Hunziker e Michelle Impossible tornano in TV: due saranno gli appuntamenti estivi che ci terranno compagnia su Canale5 con tanti ospiti. Ciò che la programmazione Mediaset prevede per il mese di agosto è la replica dei primi due show di Michelle Hunziker, già trasmessi in TV negli scorsi mesi, che hanno registrato ottimi ascolti.

Michelle Hunziker e Michelle Impossible, dunque, tornano in televisione. Due le date previste per le repliche in prima serata. La prima puntata di Michelle Impossible è andata in scena in replica lunedì 1 agosto, la seconda puntata andrà invece di nuovo in onda lunedì 8 agosto.

Lo spettacolo di varietà di Michelle Hunziker è andato in onda per la prima volta a febbraio 2022 e, come è ormai tradizione, Mediaset fonda il suo palinsesto estivo includendo le repliche dei programmi più apprezzati della stagione precedente. Michelle Impossible fa parte di questi e ha mostrato al pubblico di Canale5 un romantico bacio tra Michelle ed Eros Ramazzotti che ha riacceso, seppur per poco, le speranze di un ritorno di fiamma prontamente smentito.

Il loro è stato un amore indimenticabili, che Michelle ha voluto ricordare su Canale 5 nella sua prima esperienza TV in un “one woman show”. L’ex marito ha poi ricambiato il favore accogliendo lei e la figlia Aurora nel suo video ufficiale.

Gli ospiti di Michelle Impossible

Amici e colleghi, personaggi del mondo della musica e dello spettacolo si sono uniti a Michelle Hunziker per il suo primo show su Mediaset. Tra questi, oltre al già citato Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri ma anche Ambra Angiolini e poi Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Nina Zilli. Allo show ha preso parte anche J-Ax – che all’epoca della registrazione non aveva ancora fatto pace con Fedez.

Nel ricco parterre di ospiti, tra gli altri, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari, Katia Follesa e Michela Giraud e l’immancabile Aurora Ramazzotti.