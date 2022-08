Ludovico Tersigni sull’addio a X Factor spiega di aver bisogno di una pausa e lascia intendere che la decisione di non rinnovare sia stata la sua. Al suo posto adesso arriva Francesca Michielin, che proprio nel talent show di casa Sky ha mosso i primi passi, da concorrente, arrivando al trionfo finale.

A Ludovico Tersigni è toccato ricevere il testimone dallo storico presentatore, Alessandro Cattelan. Una bella responsabilità, ma anche una prova superata a pieni voti. Cattelan è passato in Rai lasciando la guida di X Factor all’attore romano di Skam Italia, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per quell’incarico.

Si pensava, infatti, che sarebbe rimasto al timone del programma ancora per qualche edizione, almeno. Poi il fulmine a ciel sereno: Ludovico Tersigni lascia X Factor dopo un solo anno da conduttore. Il timone adesso passa alla cantante Francesca Michielin.

Le parole di Ludovico Tersigni su X Factor: perché ha lasciato

Abbiamo dovuto attendere diverse settimane, settimane di ipotesi mai confermate. Solo adesso Ludovico Tersigni rompe il silenzio sul suo addio al programma e spiega: “Avevo bisogno di una pausa”.

“X Factor è stato un palco a tutti gli effetti e stare a contatto col pubblico mi ha aiutato più di quanto potessi credere. Quest’anno non lo rifarò, avevo bisogno di prendermi una pausa. Credo di aver fatto la scelta giusta”, ha commentato. Adesso si dedicherà ad altri progetti.

Ludovico Tersigni doppiatore in Lightyear – La vera storia di Buzz

Archiviata l’esperienza da conduttore di programmi TV, Ludovico Tersigni diventa il gatto robot Sox nel film Lightyear – La vera storia di Buzz. Presta la sua voce, in qualità di doppiatore e ricorda: “Quando mi hanno proposto il doppiaggio proprio di un gatto ero felicissimo”.

Ludovico Tersigni torna su Instagram

Aveva rimosso il suo account Instagram. Ora ci torna e motiva la scelta via social.

“Nei mesi in cui sono stato conduttore di X factor si è verificato un evento che non credevo possibile: sono stati creati degli account a mio nome. È avvenuto un evidente furto di identità. Le persone che hanno avuto questa brillante idea si sono permesse di chiedere denaro in DM utilizzando come pretesto la mia visibilità.

Uno dei motivi per cui sono tornato su Instagram è proprio questo: scongiurare questa eventualità.

Ci tengo a ribadire che questo è il mio unico account ufficiale, diffidate dalle imitazioni! Daje”.