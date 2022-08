Detective Maria Kallio debutta in prima visione assoluta in Italia su Sky Investigation, coi primi due episodi in onda il 4 agosto. Si tratta di una serie crime finlandese di recente produzione, rilasciata nel 2021 e ora in arrivo su Sky e Now.

La sceneggiatura di Detective Maria Kallio è basata sui romanzi di Leena Lehtolainen dedicati al personaggio omonimo: aspirante avvocato che si ritrova al comando di una squadra investigativa, Kallio è il capo della squadra omicidi di un sobborgo di Helsinki, Espoo. Intuitiva, tenace e abile nel suo lavoro, è determinata a stanare i colpevoli dei delitti su cui indaga, ma è meno centrata nella vita sua privata, piena di contraddizioni e poco soddisfacente. Ad interpretarla è l’attrice finlandese Elena Maire Karin Leeve, nel cast anche Leo Sjöman, Markus Järvenpää, Roosa Söderholm.

I primi due episodi di Detective Maria Kallio sono basati sul primo dei libri della serie letteraria della giallista finlandese Lehtolainen, intitolato Il Mio Primo Romanzo. Ecco la trama della première di stagione, in onda sul canale 114 di Sky giovedì 4 agosto in prima serata, a partire dalle 21.10.

L’aspirante avvocato Maria Kallio accetta l’incarico temporaneo di capo della Squadra Omicidi di Lansi Uusimaa: la prima indagine la riguarda molto da vicino…

Mentre indaga sull’omicidio di una giovane ricercatrice, Maria si rende conto, con un po’ di stupore, di trovarsi molto bene col suo collega Koivu.

Detective Maria Kallio è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now. La prima stagione è composta da 10 episodi da circa 45 minuti l’uno e il canale Sky Investigation ne trasmetterà due a settimana in prima serata, ogni giovedì, fino al 1° settembre.

