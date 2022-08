Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip. Lui è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del programma ma dopo l’annuncio che ufficializzava la sua presenza, ecco arrivarne un altro dalle pagine del settimanale Chi: “Sono sieropositivo”. Ciacci ci ha tenuto a precisare che adesso la vita dei sieropositivi è diversa grazie ai passi avanti fatti dalla medicina ma per alcune cose non vi è cura.

Secondo quanto ha rivelato al settimanale (e siamo sicuri che queste cose le ribadirà anche nella casa) non tutti vivono questa cosa con normalità tanto da avanzare l’ipotesi che qualcuno, in passato, lo ha discriminato. Lo stilista ha parlato di una donna della tv che ha cercato di estrometterlo da un programma andando addirittura dal direttore di rete: “Mi hanno raccontato che una mia collega famosa è andata da un direttore di rete della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare perché ero malato”.

In molti hanno letto in queste parole un richiamo al suo addio a Rai2 e a Detto Fatto ma, soprattutto, alla sua lite con Bianca Guaccero, padrona di casa del programma. All’epoca dell’addio in un’intervista a Il Giornale, Giovanni Ciacci si era detto poco libero di fare quello che voleva e sulle due conduttrici del factual di Rai2 ha poi spiegato:

“Lavorare con Caterina Balivo vuol dire lavorare con una prima donna, la conduttrice classica, tu fai la spalla della padrona di casa, la segui e dai il tuo. A Detto Fatto con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile. Forse cercava un partner che cantava e che ballava ma io non sono bravo”

Sentiremo ancora parlare di quello che è successo dietro le quinte del programma adesso che Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip avrà modo di raccontarsi?