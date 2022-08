L’iPhone 14 Pro si svela in una prima immagine in anteprima del suo pannello frontale. Il noto leaker Ice Universe ha appena condiviso una foto dal suo profilo Twitter che ritrarrebbe proprio questa componente hardware del futuro melafonino di punta del 2022. Considerando l’autorevolezza del tipster, possiamo stare abbastanza certi di essere al cospetto di materiale originale o comunque incredibilmente verosimile a quello che toccheremo con mano tra qualche settimana.

Cosa possiamo evincere

Considerando che abbiamo davanti ai nostri occhi solo il pannello frontale dei futuri iPhone 14 Pro, su cosa possiamo ragionare? Lo stesso Ice Universe punta a darci conferma della tacca (o notch come dir si voglia) del tutto nuova per i malafonini di punta di questo 2022. Non più un singolo foro o un’apertura dalla forma stretta e allungata, semmai la combinazione delle due cose. In effetti quanto già vediamo quest’oggi assomiglia ad una lettere “i” in stampatello minuscolo in posizione distesa, la stessa che da sempre è utilizzati per i device progettati da Cupertino come iPhone appunto ma anche iPad, iMac, iPod.

La speciale tacca, non a caso, è stata immortalata sull’iPhone 14 Pro. La speciale forma di lettera del notch arriverebbe solo per i modelli premium della serie e non per quelli standard, dunque sugli iPhone 14 e 14 Max o Plus.

Altra riflessione scaturita dall’immagine in bella vista ad inizio articolo è quella relativa alle cornici intorno al display degli iPhone 14 Pro. Queste appaiono essere davvero sottilissime: tutto a favore della migliore visione possibile dello schermo di dimensioni (probabilmente) di 6,1 pollici). Per la variante iPhone 14 Pro Max, al contrario, la diagonale del pacchetto dovrebbe essere pari a 6.7 pollici. In entrambi i casi, dovrebbero essere mantenute le dimensioni degli iPhone 13 del 2021 ma con una migliore ottimizzazione degli ingombri di lunette e cornici appunto.

