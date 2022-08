Cosa è successo tra Gerry Scotti e Fedez? Tutto ha avuto inizio da una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez realizza con il fidato Luis Sal. Ospite della puntata era proprio il conduttore TV Gerry Scotti, che ha fatto accenno ad un personaggio sconosciuto ai due conduttori.

Gerry Scotti ha parlato di Giorgio Strehler, personaggio italiano di cui Fedez ignorava l’esistenza. Dopo il fatto, lo stesso conduttore ne ha parlato in un’intervista al Messaggero, parlando di “ignoranza” in riferimento ai giovani di oggi.

La gaffe di Fedez a Muschio Selvaggio e la reazione di Gerry Scotti

Risale a qualche giorno fa la gaffe di Fedez a Muschio Selvaggio. Il rapper, nel corso del podcast che conduce con Luis Sal, aveva accolto proprio Gerry Scotti che ha fatto riferimento a Giorgio Strehler. Con suo sommo stupore, né Fedez né Luis Sal erano a conoscenza delle gesta per personaggio ma, in un primo momento, Scotti sembrava aver dato poco peso alla cosa. Si era limitato a spiegare ai due giovani chi fosse l’uomo appena citato.

Poi un’intervista al Messaggero in cui ha lamentato l’ignoranza dei giovani d’oggi: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda”. Successivamente, un esplicito riferimento a Fedez e a tanti altri giovani di talento: “Diventati popolari in pochissimo tempo; Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza”.

Il ritorno in tv di Gerry Scotti

Storico ed indimenticabile volto di Passaparola, Gerry Scotti tornerà in TV per condurre la nuova edizione di Caduta Libera ma i quiz non sono nel suo futuro, o almeno lui vorrebbe cambiare argomento e approdare in televisione – magari in prima serata – per programmi ed approfondimenti culturale.

Sul lungo termine si vede “come Piero e Alberto Angela”, spiega. E le idee non mancano. Vorrebbe “andare in giro a raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, i mercati”, portando il suo pubblico all’esplorazione di chicche italiane nascoste ed inaspettate. Un progetto ancora molto lontano.