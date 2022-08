Balthazar 3 dovrebbe debuttare in chiaro su Giallo a settembre. Al momento stiamo guardando le repliche della serie francese, e da stasera, 4 agosto, il canale 38 ripropone gli episodi della seconda stagione.

Stando ai primi dettagli sulla programmazione, Balthazar 3 sarà trasmesso al termine delle repliche, più precisamente dal 6 settembre, cambiando quindi anche giorno di messa in onda: dal giovedì al martedì in prima serata. La serie tv non è del tutto inedita in Italia e segue di pari passo la programmazione francese; difatti la quarta stagione va in onda su Sky Investigation e si attende il quinto ciclo di episodi.

Al momento il lancio di Balthazar 3 in chiaro è fissato al 6 settembre, ma ancora non c’è nulla di certo. Vi terremo informati per qualsiasi variazione.

La terza stagione prende il via sei mesi dopo le tragiche conseguenze dell’indagine di Balthazar sulla morte di Lise. L’affascinante medico legale ha lasciato tutto per fare il giro del mondo in barca, con grande dispiacere della sua squadra, formata dal capitano Hélène e i suoi uomini: Delgado, Eddy e Fatim. Balthazar sembra essere sparito senza lasciare traccia. Fino a quando il suo nome emerge in relazione a un caso in corso. A quel punto, lui deve ritrovarsi con la sua squadra. La lunga separazione pare aver complicato ancora di più il rapporto tra Hélène e Balthazar. Inoltre, si torna a indagare sulla morte di Lise che prenderà una piega sanguinosa e che, finalmente, forse svelerà tutti i suoi segreti.

Nel cast di Balthazar 3 troviamo Tomer Sisley nel ruolo del medico legale Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta Hélène Bach; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Pauline Cheviller è Lise; Leslie Medina è Maya; e Aliocha Itovich nella parte di Antoine Bach.

