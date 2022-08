Il nuovo showrunner di Virgin River 5 Patrick Sean Smith ha appena raccolto il testimone da Sue Tenney, che ha guidato la serie melodrammatica di Netflix per le prime quattro stagioni, prima di decidere di dedicarsi ad altri progetti. Oltre ai tanti nodi irrisolti del finale della quarta stagione, con la rivelazione della paternità del bebè di Mel e il dubbio su quella dei figli di Charmaine, Smith potrebbe avere in serbo altre sorprese per Jack.

Le riprese di Virgin River 5 sono appena iniziate e lo showrunner anticipa che ci si potrà aspettare di tutto dalla nuova stagione. Ad esempio, anche il potenziale ritorno di un’altra ex di Jack, anche se questo vorrebbe dire creare nuovi problemi alla coppia principale dello show, proprio ora che i loro conflitti sembrano appianarsi.

Parlando con Glamour di Virgin River 5, lo showrunner ha risposto ad una domanda sul potenziale ingresso in scena dell’ex moglie di Jack, Mandy.

Ci sono molte fantastici easter eggs e bricioline che sono state seminate, e le stiamo valutando tutte in modo riflessivo. Direi di dare un’occhiata alla quinta stagione e vedere se Mandy farà la sua apparizione. Anche se il ritorno di una vecchia fiamma sarebbe senza dubbio succoso, non possiamo fare a meno di preoccuparci di cosa potrebbe significare per Jack e Mel!

Di sicuro c’è che Virgin River 5 proverà ad introdurre qualche storyline inedita, visto che sta diventando ormai una lunga serialità e c’è bisogno di un rinnovamento nei contenuti.

Alcune delle trame sono andate avanti per più stagioni e l’hanno fatto con successo, ma penso che alcune di esse abbiano fatto il loro corso. Quindi stiamo cercando di concludere alcune cose ma poi anche di tornare all’inizio. C’erano molte relazioni che non siamo riusciti a esplorare molto nel corso della serie. Ero entusiasta di rivedere Jack e Hope perché quella era una relazione che sentivo interpretata in modo così forte, così specifico, così unico e così bello. Voglio capire come Jack e Hope si conoscono e qual è il loro rapporto. Qual è il loro passato?

A fornire spunti per Virgin River 5 è anche il finale ricco di cliffhanger della stagione 4, a partire dal quale possono essere implementate nuove trame.

Voglio che la sensazione sia di essere ancora nel mondo del nostro spettacolo, ma anche di iniziare nuove trame con le persone che abbiamo già. Sembra che ci stiamo imbarcando in una nuova avventura e il finale e quei cliffhanger ci hanno dato molte opportunità. I migliori cliffhanger sono quando lo spettatore non sa cosa accadrà dopo, e quindi spetta a noi tracciare da lì dove ci porterà questa stagione e le stagioni a venire.

