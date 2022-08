Ci sono buone possibilità che l’accordo DAZN e Sky si farà, proprio nell’immediato. La quasi certezza della nuova partnership giunge in queste ore a seguito della nuova intesa raggiunta sempre da DAZN ma queste volta con TIM. Secondo quanto riporta IlSole24Ore, non ci sarebbe più l’esclusività di TIMVISION nell’erogazione di tutte le partite di serie A, a fronte di uno sconto conquistato proprio dall’operatore di telefonia.

Cosa è successo in queste ore

TIM, da tempo, si era mostrata incline a rinegoziare del tutto l’accordo con DAZN entrato in vigore lo scorso Campionato. A fronte di ben 340 milioni di euro spesi per l’esclusiva di tutte le partite di serie A, in effetti, l’operatore non deve essere rientrato dai suoi stessi investimenti. Di qui la volontà di ottenere uno sconto, perdendo tuttavia il primato di tutta l’offerta si serie A. Dunque, secondo la fonte autorevole già menzionato, la nuova intesa sarebbe stata raggiunta e l’annuncio del vistoso cambiamento sarebbe solo questione di ore, a seguito dell’ultimo via libera del CdA.

Entra in gioco Sky

L’accordo DAZN e Sky si farà molto probabilmente perché quest’ultima non si lascerà sfuggire l’occasione di riconquistare i diritti di tutte le partite di serie A. La stagione calcistica 2021/2022 è stata un duro colpo per l’emorragia di clienti verso DAZN e l’offerta TIMVISION. Il momento è propizio per poter provare a riconquistare numerosi abbonamenti, anche se in tempi record con una personale offerta: il fischio di inizio del nuovo Campionato si concretizzerà tra soli 10 giorni, ovvero il 13 agosto.

Dall’altra parte poi, per la necessità di stringere i tempi e garantirsi nuovi guadagni, sarà la stessa DAZN a spingere verso un accordo con Sky appunto: in pratica quanto perso sul fronte di TIM dovrà essere di certo rimpinguato. Novità in merito potranno giungere, secondo molti, già domani 4 agosto o non oltre questo venerdì.

