Astrid e Raphaelle torna in onda su Giallo: dal 3 agosto, il canale 38 ripropone la serie crime francese, aspettando la terza stagione. La storia è incentrata su un duo poliziesco tutto al femminile: il comandante Raphaëlle Coste, una donna impulsiva interpretata da Lola Dewaere, e la bibliotecaria Astrid Nielsen, autistica, interpretata da Sara Mortensen.

La prima stagione, composta da 9 episodi, andrà in onda ogni mercoledì sera su Giallo con due episodi alla volta – ad eccezione del pilot, che ha una durata maggiore (90 minuti, per l’esattezza).

La trentenne Astrid Nielsen è una donna autistica che lavora con discrezione come bibliotecaria per la polizia giudiziaria e conosce ogni pratica che ha gestito. Un giorno incontra il comandante Raphaëlle Coste, allora responsabile di un’indagine sui suicidi dei medici su cui stava lavorando. Queste due donne solitarie si completano: Astrid offre a Raphaëlle una metodologia; Raphaëlle in cambio offre assistenza comportamentale ad Astrid.

Il primo episodio, dal titolo Puzzle andrà in onda stasera. Ecco la sinossi:

Quando il comandante Raphaëlle Coste si rivolge al servizio di archivi giudiziari della polizia per le esigenze di una delle sue indagini, non ha idea di incontrare una giovane donna tanto brillante quanto confusa, Astrid. La giovane, 30 anni, ha un segno particolare: ha l’autismo di Asperger, una sindrome che la rende speciale e preziosa in determinate circostanze. Astrid si unirà a Raphaelle per darle una mano a svolgere le sue indagini.

Nel cast di Astrid e Raphaelle oltre alla Dewaere e la Mortensen, che interpretano le protagoniste, anche Benoît Michel nel ruolo del capitano Nicolas Perran; Meledeen Yacoubi è il tenente Arthur Enguien; Husky Kihal interpreta Henry Fournier, il medico legale; e Bruce Tessore nei panni di Julien Frédéric, tecnico scienziato senior.

L’appuntamento con Astrid e Raphaelle è per stasera alle 21:10 su Giallo.

