Oggi 3 agosto raccogliamo delle ottime notizie sul prezzo dell’iPhone 14, inteso come il modello base della prossima serie ammiraglia in uscita a settembre. Il valore commerciale del dispositivo dovrebbe non subire aumenti e restare lo stesso del predecessore. Siamo nel campo delle indiscrezioni ma vale la pena analizzarle anche perché riportate pure da una fonte autorevole come MacRumors.

La notizia ufficiosa odierna parte dal profilo “yeux1122” presente sul blog coreano Naver. Secondo quanto riferito, Apple non avrebbe alcuna intenzione di aumentare il prezzo dell’iPhone 14 rispetto a quello già noto del suo predecessore iPhone 13. La fonte afferma dunque che, visto il costo di listino del melafonino 2011 di 799 dollari, anche il nuovo dispositivo del 2022 sarebbe venduto allo stesso valore commerciale.

Date le anticipazioni appena riportate, quale sarebbe il prezzo dell’iPhone 14 in Italia? L’attuale iPhone 13 è giunto a fine settembre 2021 al costo di 939 euro: la somma da sborsare per il dispositivo sarebbe dunque la stessa o al massimo con una minima differenza. La fonte coreana non fa riferimento agli altri modelli di iPhone 14 in arrivo e dunque non possiamo sapere se per questi ultimi sono previsti invece dei rincari. Va ricordato che, fra poco più di un mese, sono attesi anche gli iPhone 14 Pro (o Max), gli iPhone 14 Pro e infine pure gli iPhone Pro Max, in un crescendo di specifiche e funzioni premium ma anche di costi per i singoli modelli.

La scelta di non aumentare il prezzo dell’iPhone 14 avrebbe decisamente senso nella strategia Apple. Quest’anno non sarà lanciato un successore dell’iPhone 13 Mini, ossia la variante meno costosa dell’intera gamma. Venendo dunque a mancare del tutto la soluzione di acquisto più economica tra tutte, sarebbe normale puntare almeno a non aumentare il valore del melafonino entry level di quest’anno, appunto l’iPhone 14 standard.

