Lino Guanciale torna ad essere uno dei grandi protagonisti della prossima stagione televisiva italiana. Mentre stiamo assistendo alle repliche de La Dama Velata su Rai1, l’attore sarà al centro di alcune delle fiction più attese tra il 2022 e il 2023.

Tra queste c’è Sopravvissuti, co-produzione europea di Carmine Elia (già dietro il successo de La Porta Rossa, dove recita appunto Lino Guanciale). Nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha anticipato il suo prossimo successo, che ha definito “competitivo” anche dal punto di vista recitativo: “Abbiamo recitato in italiano, francese, inglese e in parte in tedesco e spagnolo. Il racconto è così forte che se si entra poi è difficile uscirne.”

Lino Guanciale interpreta Luca Giuliani, il comandante della barca a vela che sparisce misteriosamente. Per entrare meglio nella parte, l’attore spiega a Sorrisi di aver lavorato con tre skipper per “acquisire padronanza” e rendere il suo personaggio credibile: “L’importante era camminare senza cadere e imparare a pettinare le cime e lanciarle.”

In questi ultimi giorni, Guanciale sta girando Il Commissario Ricciardi 2, dapprima a Taranto, poi a Napoli. Con queste temperature altissime, l’attore ha confidato a Sorrisi quanto sia “faticoso” girare con gli abiti di scena: “Bellissimi ma decisamente fuori stagione”.

Come sarà Ricciardi in questa nuova stagione: “Imparerà ad aprire spiragli nei confronti delle persone che lo amano.”

Di seguito la sinossi ufficiale di Sopravvissuti:

Sulla banchina, Luca (Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi.

Oltre a Lino Guanciale, nel cast anche: Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e Adèle Wismes.

