La Strada del Silenzio 2 ci sarà oppure no? Per i fan della serie è arrivato il momento di chiedersi quale sarà il suo futuro visto che Mediaset ha deciso di chiudere in fretta questa pratica mandando in onda gli ultimi quattro episodi della prima stagione oggi, 3 agosto, con una sorta di mini maratona. Al momento sembra che non ci sarà una seconda stagione visto che la serie è andata in onda già nel 2021 in Grecia e non c’è stato modo di vedere o sentir parlare di un seguito nonostante le recensioni positive.

Le cose potrebbero cambiare per via dell’interesse ottenuto all’estero da parte della serie? Potrebbe essere ma in tal caso sentiremo parlare de La Strada del Silenzio 2 solo nei prossimi mesi e a quel punto potrebbe essere davvero tardi.

Quello che sappiamo è che adesso il pubblico italiano deve concentrarsi sul finale in onda oggi per cercare di ottenere tutte le risposte agli interrogativi rimasti in sospeso a cominciare da quelli legati alla scomparsa dei bambini e alle loro famiglie.

A partire dalle 21.30 circa andranno in onda gli episodi 10, 11, 12 e 13 in cui Michalis riesce ad evitare l’arresto e torna al nascondiglio con l’uomo che ha ordito il rapimento. Decidono di mettere fine immediatamente alla vicenda e contattano la polizia chiedendo un riscatto con una scadenza definitiva. Thalea viene a sapere che Michalis è uno dei rapitori mentre la famiglia è scioccata dalle rivelazioni sul caso di corruzione nella comunità di Vathi.

Le indagini nell’ambito dello scandalo per le attività minerarie illegali portano ad una serie di arresti di persone note e al sospetto di un collegamento con il rapimento dei bambini e con un incidente del passato la cui vittima era uno dei lavoratori della miniera. Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Uno dei bambini si ammala gravemente e Michalis prende l’iniziativa di trasportarlo in ospedale, nonostante il parere contrario di chi ha ideato il rapimento, che osserva le conseguenze di questo gesto in diretta TV.