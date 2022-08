C’è una nuova serie di Ellen Pompeo in cantiere ed è questo il motivo principale per cui l’attrice ridurrà drasticamente la sua presenza in Grey’s Anatomy dopo 18 stagioni da protagonista. L’attrice ha firmato per recitare e produrre una miniserie ancora senza titolo per Hulu. Di conseguenza, ridimensionerà drasticamente il suo impegno sul set di Grey’s Anatomy nella stagione 19, apparendo in pochissimi episodi (secondo TvLine solo 8 o forse anche meno).

La notizia della nuova serie di Ellen Pompeo per Hulu è stata diffusa proprio da TvLine, che ha svelato i primi dettagli: il progetto in otto episodi è ispirato alla storia vera di una coppia del Midwest che ha adottato quella che credeva essere una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo, salvo poi scoprire una verità sconvolgente. Quando i due iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, cominciano lentamente a credere che potrebbe non essere chi dice di essere. Mentre mettono in discussione la sua storia, devono porsi grosse domande su quanto siano disposti a fare per difendersi, cadendo in una battaglia che viene combattuta nei tabloid, in aula e, infine, all’interno del loro matrimonio.

La nuova serie di Ellen Pompeo sembra tratta dalla vicenda inquietante che ha visto protagonisti Kristine e Michael Barnett, accusati di aver abbandonato la figlia Natalia Grace in una cittadina dell’Indiana, per poi trasferirsi in Canada. I due ex coniugi si sono difesi in tribunale sostenendo di essere stati truffati dalla ragazza: pensavano infatti che Natalia, affetta da nanismo, avesse 6 anni, mentre all’anagrafe ne aveva 22. Inoltre la giovane avrebbe mostrato di soffrire di diversi disturbi mentali e avrebbe tentato di uccidere più volte i genitori adottivi. Una vicenda surreale che ha riempito le pagine dei giornali internazionali nel 2019 e che ora sembra trovare spazio in tv con una ricostruzione fictional.

La nuova serie di Ellen Pompeo è prodotta, oltre che dalla stessa attrice, da Katie Robbins (The Affair) che ne è anche la creatrice e sceneggiatrice. Tra gli altri produttori esecutivi figurano la partner di produzione di Pompeo Laura Holstein, la showrunner Erin Levy (Mad Men), Mike Epps, Dan Spilo, Niles Kirchner e Andrew Stearn.

La nuova serie di Ellen Pompeo arriva quando ormai l’attrice sembrava rassegnata a smettere di recitare dopo la fine di Grey’s Anatomy: più volte aveva sottolineato con rammarico di aver rinunciato a perseguire una carriera fatta di ruoli diversificati per preferire un impegno certo come quello con ShondaLand, certamente ben remunerato e che le ha permesso di mettere su famiglia senza troppe rinunce. Ora, invece, grazie alla sua casa di produzione che partecipa al progetto, Pompeo ha trovato un altro ruolo per Hulu, lo stesso streamer che distribuisce Grey’s Anatomy negli Stati Uniti.

