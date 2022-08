Meglio chiarire subito che il Registro delle Opposizioni non funziona solo per un giorno, proteggendoci dalle chiamate moleste del telemarketing per appena 24 ore. La precisazione sembra scontata ma non lo è affatto, visti i dubbi sorti da parte di diversi utenti che si sono iscritti al servizio nei primi giorni dalla sua attività. Questo aspetto verrà chiarito di seguito così come le modalità di verifica della propria procedura, se con esito positivo o meno.

Validità iscrizione

Il fraintendimento sui tempi di validità dell’iscrizione è nato dal momento in cui in molti hanno visualizzato la notifica del RPO con il riferimento al giorno della procedura come quello fino al quale la protezione dal telemarketing è stata attivata. Ciò non vuol dire che il Registro delle Opposizioni appunto funziona solo nel giorno in cui si procede alla richiesta. Semmai l’alert vuol dire che i consensi forniti ai vari operatori commerciali sono stati cancellati fino a quel momento. Qualsiasi autorizzazione data in passato dunque si annulla. Per quelle che verranno, al contrario, si potrà rinnovare la procedura in qualsiasi momento.

Verifica esito iscrizione

Chiarito l’importante aspetto della tempistica dei consensi alle chiamate di telemarketing, molti neo iscritti al Registro delle Opposizioni vorranno sapere come sia possibile verificare in ogni momento se l’operazione di diniego delle autorizzazioni è andata a buon fine. L’operazione può essere eseguita dal giorno lavorativo successivo alla prima richiesta di adesione al registro. Per conoscere la buona riuscita o meno del passaggio si potrà rientrare nell’area personale del portale RPO con Spid nella sezione “Gestisci Iscrizione”. In alternativa e ancora più facilmente, si può chiamare il numero verde 800 957 766 dal fisso o il numero 06 42986411. In caso di problemi con la procedura, verranno fornite le indicazioni esatte per superare le anomalie e dunque ottenere la giusta protezione da telefonate moleste e comunque non desiderate.

