Si parla sempre di più di gender fluid, un termine che fino a qualche anno fa era pressoché sconosciuto in Italia. Anche nel nostro Paese, invece, adesso si inizia a parlare sempre con più insistenza di persone e personaggi noti che si ritrovano nel gender fluid.

Il termine inglese nasce con l’intenzione di indicare la “fluidità” di genere ossia un genere fluido, scorrevole come un liquido. Come un liquido cambia e scorre, in quanto dotato di limitata consistenza e densità, così le persone che si definiscono gender fluid si sentono libere di scorrere da un genere all’altro senza sentirsi costretti in uno solo.

Gender fluid, il significato del termine

Il significato di gender fluid riguarda il non ritrovarsi in un solo genere, ma in due generi differenti. Siamo abituati a considerare il genere femminile e il genere maschile. Questo ciò che ci hanno insegnato a scuola, quando nel corso delle lezioni di grammatica ci chiedevano di individuare il sesso del nostro oggetto di studio.

Per definire il genere delle persone, adesso si inseriscono nuovi termini di definizione. Si parla di non binario, si parla di gender fluid.

Cambia tutto, a favore di un maggiore rispetto interpersonale che nasce dall’esigenza di non etichettare più. Chi si definisce gender fluid non è un uomo e non è donna, a prescindere dagli organi riproduttivi di cui si è dotati e dal sesso di nascita.

La persona gender fluid non è donna, non è uomo, non è non binario. Qual è allora il significato di gender fluid? Il termine indica coloro che si identificano in entrambi i generi, ossia come uomini e come donne, senza effettuare una scelta. Nel mondo contemporaneo si può essere (o non essere) ciò che si vuole.

Il fenomeno è sempre più diffuso in Italia e numerosi sono i cantanti che si definiscono tali. Dall’estero è arrivato Harry Styles a definirsi gender fluid mentre oggi in Italia si parla molto della cantante Arisa.