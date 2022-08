First Kill cancellato: Netflix ha deciso di non rinnovare la serie teen vampiresca per la seconda stagione, lasciando i fan di stucco. Dopo aver debuttato il 10 giugno sulla piattaforma, lo show fantasy prodotto da Emma Roberts è riuscito a classificarsi tra i 10 prodotti più richiesti, restando per tre giorni consecutivi nella settima posizione.

Successivamente ha raggiunto il numero 3 nella sua prima settimana di rilascio con 48,8 milioni di ore visualizzate, solo dietro a Stranger Things 4 e Peaky Blinders Stagione 6; First Kill ha poi passato un’altra settimana nella Top 10 prima di uscirne fuori. La serie ha superato facilmente 100 milioni di ore visualizzate nei primi 28 giorni dal rilascio.

Di solito Netflix decide di rinnovare una serie basandosi sul rapporto costo/visualizzazioni. Secondo le fonti, First Kill non ha saputo attrarre quella fetta di pubblico come molti altri show di successo della piattaforma, e alla fine non ha raggiunto quella soglia di visualizzazione necessaria che prevede il completamento della visione degli episodi.

Scritto da Felicia D. Henderson e dall’autrice di successo Victoria “VE” Schwab, First Kill è basato su un racconto di Schwab. La storia segue quella dell’adolescente vampira Juliette alle prese con il suo primo omicidio: solo dopo questo rito di iniziazione, la ragazza potrà prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri. Tutto si complica quando Juliette punta gli occhi su una nuova ragazza in città di nome Calliope. Ma con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri, proveniente da una famiglia di celebri assassini. Entrambe scoprono che non sarà facile uccidere l’altra, soprattutto se finiscono per innamorarsi.

Nel cast della serie tv: Sarah Catherine Hook nel ruolo di Juliette e Imani Lewis in quelli di Calliope. Completano il cast anche: Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Gracie Dzienn, Will Swenson, Phillip Mullings Jr., Dominic Goodman e Dylan McNamara.

I fan sono furiosi e sui social è scoppiata la polemica. First Kill è solo la seconda serie LGBTQ+ cancellata nel giro di pochi giorni, dopo Prime Video che ha deciso di non rinnovare The Wilds.

