La fusione di due sport molto seguiti e praticati, per crearne uno completamente nuovo, è un fenomeno a cui abbiamo assistito spesso. Il FootGolf ne è un esempio. Nato intorno al 2010, questo mix tra calcio e golf ha in poco tempo fatto molti proseliti. In giro per il mondo esistono diverse associazioni private che organizzano tornei anche internazionali. La FIFG – Federazione Internazionale di FootGolf – è una di queste. Istituita nel 2012 è diventata una realtà a livello planetario. In Italia l’organo associato alla FIFG è l’AIFG (Associazione italiana FootGolf), che organizza tappe del World Tour e dell’European Tour.



La storia

La nascita e la diffusione del FootGolf è da attribuire agli olandesi Bas Korsten & Michael Jansen dell’agenzie creativa Nothing nel 2008. L’idea venne osservando gli allenamenti della squadra di calcio del Tottenham, in cui giocava Willem Korsten. I giocatori, al termine della seduta di allenamento, calciavano i pallone dal campo fino agli spogliatoi, cercando di centrare le porte di accesso col minor numero di tiri possibile. Nel 2009 Jansen, con la NFGB (Nederlanse FootGolf Bond), organizzò il primo torneo per promuovere questo sport a cui parteciparono ex calciatori di fama internazionale come Roy Makaay ed Aaron Winter.

Nel giugno del 2012, a Budapest, in Ungheria, si è tenuto la prima Coppa del Mondo, a cui hanno partecipato circa 80 giocatori provenienti da 8 nazioni (Ungheria, Argentina, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Messico e USA). Al termine di due giornate, in ciascuna delle quali si disputò un round di 18 buche, l’ungherese Béla Lengyel fu proclamato primo campione mondiale di FootGolf.



Il gioco

Il FootGolf come principio è molto simile al golf tradizionale, con la differenza sostanziale che non si gioca con le mazze e una pallina, ma con un pallone e scarpini da calcetto. Si parte da un punto all’interno della “tee area”. L’atleta, da lì, deve calciare il pallone e provare a centrare una buca di 50 centimetri scavata all’interno del “green” utilizzando il minor numero di colpi possibile.



Regole del FootGolf

La partita si gioca solitamente sulla distanza di 9 o 18 buche. Il percorso di gioco è lo stesso del golf. Le buche sono realizzate per non intaccare il campo dove competono i golfisti. Molte regole richiamano quelle del golf. Esistono due modalità di gioco.

Stroke Play: ogni giocatore completa il percorso annotando su un apposito segnapunti il numero di colpi impiegati per ciascuna buca, penalità incluse. Si gioca tutti contro tutti. Alla fine del percorso di 9 o 18 buche, colui che ha effettuato il minor numero totale di colpi si aggiudica la vittoria.

Match Play: si può giocare in singolo o in coppia. Il match si disputa dunque 1 vs 1 o 2 vs 2, in uno scontro diretto su un numero determinato di buche. Ad ogni buca si assegna un punto, che va al giocatore o alla coppia che impiega il minor numero di colpi per centrare la buca. Alla fine del percorso chi ha ottenuto più punti vince.

Abbigliamento

Per accedere al campo di FootGolf è obbligatorio rispettare un dress code. Le scarpe sono quelle che vengono utilizzate normalmente per il calcio a 5. La divisa classica per il FootGolf prevede una polo, bermuda (in alternativa gonna per le donne), calzettoni al ginocchio ed eventualmente berretto. In caso di pioggia o di freddo è possibile utilizzare una felpa o una giacca a vento.

Uno sport per tutti

Il FootGolf è uno sport adatto veramente a tutti. Aiuta a socializzare, dato che alle gare partecipano molti atleti e nelle fasi intermedie tra un colpo e un altro è possibile conversare e scambiarsi pareri e considerazioni sulla gara in corso. Si gioca all’aria aperta, in un campo immerso nella natura, lontano dai rumori e dallo smog della città. Questo ha un impatto positivo sulla nostra salute, soprattutto per l’apparato respiratorio. Inoltre, vissuto in maniera positiva, lo sport a contatto con la natura è un toccasana per la mente, perché contribuisce a eliminare lo stress e l’ansia. L’azione di gioco non è continua, i muscoli non vengono sovraccaricati di sforzi eccessivi e inoltre i colpi sono intervallati da piacevoli passeggiate. Questo rende il FootGolf davvero consigliato ad appassionati di tutte le età. Inoltre i tornei internazionali sono frequentatissimi sia da uomini che da donne. Questo testimonia ulteriormente l’universalità di questo sport.