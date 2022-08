Per Chiara Ferragni e Fedez è il momento della prima uscita dopo il silenzio sui social da parte del rapper. Ha fatto preoccupare i fan e non poco, nella sua assenza totale da Instagram. Fedez si è disconnesso, scomparendo letteralmente da Instagram per un paio di giorni, un lasso di tempo decisamente normale per molti ma inaccettabile per i fan del rapper abituati a spiare costantemente e quotidianamente la vita dell’artista e della sua famiglia.

Tanti i commenti al di sotto dei suoi ultimi post, quelli delle vacanze a Roma con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. In molti si chiedevano che fine avesse fatto il rapper dopo gli impegni lavorativi estivi e il doppio platino di La Dolce Vita, singolo estivo che lo vede in feat. con Tananai e Mara Sattei.

Ieri in onda su Italia1 l’ultimo appuntamento che ha visto il trio sul palco insieme per questa estate. Intanto Fedez era già tornato a far parlare di sé con nuove foto sui social: il ritorno online per comunicare le vacanze di casa Ferragnez.

La prima uscita di Chiara Ferragni e Fedez dopo la piccola pausa del rapper del web li porta dritti in vacanza con Leone e Vittoria. Sono ad Ibiza, pronti a godersi qualche giorno di meritato relax insieme.

Chiara Ferragni e Fedez, la prima uscita

Se questa è la prima uscita di Chiara Ferragni e Fedez dopo l’ultimo silenzio del rapper, di recente l’influencer ha raccontato la prima uscita in coppia: una cena da cui è nato tutto. Ecco cosa ha detto:

“Arriva settembre, io stavo tornando da Los Angeles non ci eravamo sentita tutta l’estate però il giorno che io stavo tornando lui mi ha scritto: “Ferragni, mi devi una cena”. E io ho detto, ma guarda questo ragazzo quanto è in gamba e com’è determinato che vuole portarmi a cena a tutti i costi quindi gli ho detto di sì, ho detto va be usciamo a cena. Quindi per evitare paparazzi lo invito a cena in questo hotel, del ristorante del nostro hotel. Facciamo questa cena, molto bella e dopo io parto per New York perché c’era la Fashion week era settembre! Ci sentiamo perché escono delle paparazzate di noi anche se non ce ne siamo assolutamente accorti. In una di queste foto avevo una foto con un mazzo di rose e in alcuni articoli c’era scritto che me li aveva mandati lui quando in realtà me li aveva spedito un mio socio per una cosa di business. E quindi quando torno da New York mi trovo questo mazzo di fiori gigante da parte sua!”