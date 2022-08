Barbara d’Urso è pronta per un nuovo scontro con Alberto Matano? La caduta del governo Draghi ha messo in moto una catena di eventi che non hanno travolto solo la politica ma anche la tv e i talk che dovranno occuparsi della questione e non solo in prime time ma anche nei contenitori diurni. Questo significa che sia La Vita in Diretta che Pomeriggio5 torneranno prima del previsto e, in particolare, il prossimo 5 settembre.

La data scelta per il ritorno dello scontro tra Barbara d’Urso e Alberto Matano è quindi il primo lunedì del prossimo mese e questo significa che il conto alla rovescia può già iniziare. Tra poco per i due conduttori le vacanze termineranno e mentre la d’Urso dovrà lasciare la sua bella casa in campagna e i suoi allegri amici con i quali ha condiviso queste settimane, Alberto Matano dovrà mettere da parte i ricordi del suo bel matrimonio officiato da Mara Venier, dimenticare la luna di miele, e iniziare a pensare alla nuova edizione de La Vita in Diretta.

Gli occhi saranno come sempre puntati agli ascolti e alle novità che i due conduttori sapranno portare nei loro programmi ormai più che datati. Lo scorso anno la d’Urso è partita male per poi riprendersi in corsa nonostante il suo addio, almeno in parte, a fenomeni da baraccone e trash, cosa riuscirà a fare quest’anno?

La politica avrà ampio spazio fino alla fine di settembre ma poi Barbara d’Urso e Alberto Matano avranno il loro bel da fare per tenere sui binari giusti i loro programmi scontrandosi tutti i giorni, chi la spunterà questa volta? Lo diranno solo gli ascolti a partire dal 6 settembre.